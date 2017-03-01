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العثماني يترأس أول مجلس حكومي لحسم الخلافات بين الأغلبية حول برنامجها الحكومي

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 20:14 العثماني يترأس أول مجلس حكومي لحسم الخلافات بين الأغلبية حول برنامجها الحكومي | بوليتيك
العثماني يترأس أول مجلس حكومي لحسم الخلافات بين الأغلبية حول برنامجها الحكومي
ينتظر أن يترأس سعد الدين العثماني الثلاثاء المقبل، أول مجلس حكومي له منذ تعيينه كرئيس للحكومة في 6 أبريل الماضي، للحسم في النقط العالقة في البرنامج الحكومي المرتقب عرضه قريبا على البرلمان.

شوف تيفي

ينتظر أن يترأس سعد الدين العثماني الثلاثاء المقبل، أول مجلس حكومي له منذ تعيينه كرئيس للحكومة في 6 أبريل الماضي، للحسم في النقط العالقة في البرنامج الحكومي المرتقب عرضه قريبا على البرلمان.


وسيخصص المجلس للإطلاع على البرنامج الحكومي قبل عرضه على البرلمان، من طرف رئيس الحكومة قصد التصويت عليه، حيث كشفت أخبار اليوم أن البرنامج يخضع لتدقيقات كثيرة بين الأحزاب الستة التي تضمها الأغلبية، كما عرض على جميع الوزراء، وصودق عليه في إجتماع أحزاب الأغلبية.

وكان مقررا أن تنتهي لجنة إعداد البرنامج منتصف الأسبوع الماضي لعرضه على البرلمان مع إفتتاح دورته الربيعية التي إنطلقت الجمعة الماضية، إلا أن الحاجة إلى تدقيق المعطيات لدى عدد من القطاعات الحكومية، دفع إلى تأجيل عرضه، وبالتالي تأجيل أول مجلس حكومي للعثماني.


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