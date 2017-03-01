بعد بن كيران والعثماني...الرميد يستقبل شبيبة ''البيجيدي '' بالدار البيضاء ﻿

عقد مصطفى الرميد لقاءا خاصا مع شبيبة حزب العدالة والتنمية بمدينة الدار البيضاء، في محاولة منه لإمتصاص الغضب والإحتقان الشدين وسط الشبيبة منذ تعيين الحكومة الجديدة.

شوف تيفي



عقد مصطفى الرميد لقاءا خاصا مع شبيبة حزب العدالة والتنمية بمدينة الدار البيضاء، في محاولة منه لإمتصاص الغضب والإحتقان الشدين وسط الشبيبة منذ تعيين الحكومة الجديدة.

وإستقبل مصطفى الرميد شبيبة ''البيجيدي '' بمنزله الخاص بعين الشق بالدار البيضاء عشية يوم أمس السبت، بالموازاة واللقاء التواصلي الذي عقده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في نفس التوقيت مع شبيبة حزب المصباح بمدينة الرباط بالمقر المركزي للحزب.



وحسب مصادر ''شوف تيفي'' الذين حضرا اللقائين، فالنقاش تمحور حول نقطتين رئيسيتين وهما مشاركة الإتحاد الإشتراكي في الحكومة، وتعيين الوزيرين عبد الوافي لفتيت ومحمد حصاد في الحكومة الحالية.



وأثنى مصطفى الرميد كثيرا على الخبرة الإدارية لمحمد حصاد، وهو نفس توجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي أعاد التذكير أمام شبيبته بأن الأمانة العامة رافقته في جميع مسارات تشكيل الحكومة الحالية بما فيها مشاركة الإتحاد الإشتراكي.





