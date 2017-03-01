رائع و بالفيديو .. ''لمجرد'' يصدر أول كليب مصور مباشرة بعد الافراج عنه ﻿

شكر الفنان ''سعد لمجرد'' كل محبيه داخل و خارج الوطن من خلال فيديو مدته حوالي دقيقتين و نصف عنونه بـ'' سعد لمجرد إليكم'' .

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



شكر الفنان ''سعد لمجرد'' كل محبيه داخل و خارج الوطن من خلال فيديو مدته حوالي دقيقتين و نصف عنونه بـ'' سعد لمجرد إليكم'' .



و يظهر الشريط الرائع والمؤثر الذي يبدأ باهداء من سعد لكل عشاقه و معجبيه على دعمهم له في محنته و خصوصا والديه , بعدها تم تقسيم الفيديو إلى ثلاث مراحل الأول يظهر به لمعلم و هو يتجول رفقة والديه الفنان '' البشير عبدو'' و ''نزهة الركراكي'' و عدد من أصدقاء سعد أبرزهم المصمم المغربي ''عصام وشمة'' و هو يرقص و يغني في غاية الفرح و السرور على مقربة من نهر ''السين'' بقلب باريس على نغمات أغنية ''أنا ماشي ساهل'' .



فيما خصص ''سعد'' الجزء الثاني من هذا الشريط لفيديو مؤثر باللونين الابيض و الأسود جمعه في لحظات عائلية حميمية مع والديه على مقربة من نهر السين كذلك.



احتفالية لمعلم عادت في الجزء الثالث من الشريط حين ظهر سعد لمجرد و هو يرقص بأحد الساحات العمومية الباريسية و هو يتمايل رقصا على أنغام احدى الفرق الموسيقية التي تنشط في مجال موسيقى الشارع .

و قد حقق الفيديو الذي نشر على الحساب الرسمي للمعلم على اليوتوب حوالي 45 الف مشاهد في ظرف وجيز لم يتجاوز 24 ساعة .





