المعارضة التركية ترفض نتائج استفتاء أردوغان وتشكك في نزاهة التصويت ﻿

مباشرة بعد ظهور النتائج الأولية، رفضت المعارضة التركية نتائج إستفتاء التعديلات الدستورية المقترحة من طرف حزب العدالة والتمية التركي الذي إقترح التعديلات لتوسيع سلطات رجب طيب أردوغان.



شوف تيفي



مباشرة بعد ظهور النتائج الأولية، رفضت المعارضة التركية نتائج إستفتاء التعديلات الدستورية المقترحة من طرف حزب العدالة والتمية التركي الذي إقترح التعديلات لتوسيع سلطات رجب طيب أردوغان.



وشكك حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا، في نزاهة التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الحزب الحاكم، معتبرا أن تصريح هيئة الانتخابات في تركيا بقبول أوراق تصويت غير مصادقة، يطرح تساؤلات بشأن نزاهة الانتخابات.



وستحول التعديلات الدستورية تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ما يعني حصول الرئيس التركي أردوغان على صلاحيات واسعة، وربما تبقيه التعديلات الدستورية رئيسًا حتى 2029.



وفي المقابل، ترفض المعارضة تلك التعديلات، وتعتبرها تكريسًا لنظام حكم الفرد الواحد، وتحويل البلاد إلى نظام ديكتاتوري.





