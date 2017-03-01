بعد صدمة إلغاء زفافها وظهور سعودي في حياتها: هذا ما قامت به المغربية مريم سعد ﻿

بعد أسبوعين من إلغاء زفافها فاجأة ودون سابق إنذار، عادت الإعلامية المغربية مريم سعيد اليوم الأحد، لتقدم مرة أخرى إحدى حلقات برنامج ''أيتي بالعربي'' على قناة ''MBC4 ''.

''شوف تيفي''

بعد أسبوعين من إلغاء زفافها فاجأة ودون سابق إنذار، عادت الإعلامية المغربية مريم سعيد اليوم الأحد، لتقدم مرة أخرى إحدى حلقات برنامج ''أيتي بالعربي'' على قناة ''MBC4 ''.

وتغيبت مريم سعيد عن حلقات الأسبوعين الماضيين، نظرا لمرورها من أزمة نفسية عقب إلغاء زفافها قبل ثلاثة أيام من إقامته، حيث كشف خطيبها السابق كريم ظريف أن الإلغاء كان بسبب ''أمر أخلاقي'' لم يكشف عن طبيعته.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي'' انفردت بالكشف عن أسباب انفصال مريم سعيد عن خطيبها كريم ظريف، حيث كشفت لها مصادر موثوقة من داخل عائلة الخطيب السابق للإعلامية مريم سعيد،أن الأخيرة كانت تستفيد من راتب شهري من ثري سعودي يحوله لها عبر حسابها الخاص تصل قيمته لحوالي 6 ملايين شهريا تتوصل به عبر حسابها البنكي.

وأضافت ذات المصادر إن السبب الحقيقي وراء انفصال كريم عن مريم يعود لعثور الأخير على حقيبة سوداء داخل شقتها تحتوي على مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى شروطها قبل عقد القران.