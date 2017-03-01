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الأتراك يمنحون مفاتيح الحكم الشامل لأردوغان بعد موافقتهم على التعديلات الدستورية...واسطنبول تصوت ضد تعديلات الرئيس

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 18:31 الأتراك يمنحون مفاتيح الحكم الشامل لأردوغان بعد موافقتهم على التعديلات الدستورية...واسطنبول تصوت ضد تعديلات الرئيس | دولي
الأتراك يمنحون مفاتيح الحكم الشامل لأردوغان بعد موافقتهم على التعديلات الدستورية...واسطنبول تصوت ضد تعديلات الرئيس
أفاد مراسل الجزيرة أن نتائج الفرز الأولي للاستفتاء التركي أظهرت تقدم مؤيدي التعديلات الدستورية 51.5% مقابل 48.5% من المعارضين، وذلك عقب فرز 99% من مجموع الأصوات.

شوف تيفي

أفاد مراسل الجزيرة أن نتائج الفرز الأولي للاستفتاء التركي أظهرت تقدم مؤيدي التعديلات الدستورية 51.5% مقابل 48.5% من المعارضين، وذلك عقب فرز 99% من مجموع الأصوات.

وأغلقت مكاتب التصويت بعد إدلاء ملايين الأتراك بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية تمهّد لأكبر تغيير بالنظام السياسي للبلد، وسط تفاؤل الرئيس رجب طيب أردوغان باختيار الشعب.

وأفاد مراسلو الجزيرة في مناطق مختلفة من تركيا بأن مراكز التصويت شهدت إقبالا كثيفا من قبل الناخبين الذين وقفوا على أبواب المراكز قبل فتحها بشكل رسمي صباح اليوم، وتحدث مراسل الجزيرة في إسطنبول عامر لافي عن إقبال "منقطع النظير في الانتخابات والاستفتاءات التركية"، مضيفا أن التقارير الواردة من معظم المدن تشير إلى الأجواء نفسها.

ويحق لنحو 55 مليون ناخب المشاركة بالاستفتاء في 81 محافظة و31 معبرا حدوديا، وتتضمن التعديلات 18 مادة من شأنها تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، وقد خصصت وزارة الداخلية التركية أكثر من 380 ألفا من أفراد الأمن لتأمين العملية الانتخابية.

واستبق الأتراك في الخارج تصويت مواطنيهم في الداخل بأيام للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك في 57 دولة، حيث بلغت نسبة إقبال الأتراك في الخارج نحو 48%، ويشكل تصويتهم عاملا مهما بالنظر إلى العدد الكبير للأتراك المغتربين المسجلين المقدر بنحو ثلاثة ملايين ناخب.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء تصويته في مدينة إسطنبول التي صوتت غالبية سكانها برفض التعديلات ، أن الاستفتاء الذي تشهده تركيا اليوم ليس استفتاء عاديا ولكنه يتعلق بتغيير نظام إدارة الجمهورية التركية.

ويرى مؤيدو التعديلات الدستورية إنها ستحقق الاستقرار في البلاد وتعزز النمو الاقتصادي، بينما يرى المعارضون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية، وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس الذي سيحتكر على جميع الصلاحيات.


‫شوف تيفي

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أردوغان جميع الصلاحيات التعديلات الدستورية الضوابط والتوازنات شوف تيفي

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