فرانس2 تستعد لتصوير وثائقي ضخم عن المغرب ﻿

تستعد قناة فرانس2 الفرنسية تصوير وثائقي ضخم ، هو الأول من نوعه، حول تاريخ وجغرافية المغرب، خلال شهر يونيو القادم.

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تستعد قناة فرانس2 الفرنسية تصوير وثائقي ضخم ، هو الأول من نوعه، حول تاريخ وجغرافية المغرب، خلال شهر يونيو القادم.



واقترح المراسل والمصور الصحفي، يان أرتوس برنار، على إدارة القناة، تصوير وثائقي كبير حول المغرب، ضمن السلسلة التي تبثها القناة الفرنسية الثانية '' نظرة من السماء''.

ومن المرتقب أن يتناول الوثائقي تاريخ وجغرافية المملكة، وقرر المخرج الفرنسي الاستعانة بخدمات الصحفي المرموق الفرنسي، المغربي الأصل علي بادو، في كتابة الوثائقي وفي إنتاج صوته.



وكانت نفس القناة قد بثت فيلما وثائقيا مماثلا عن الجزائر سنة 2015، تحت عنوان ‘‘ الجزائر...نظرة من السماء''، وكشف الفيلم لأول مرة عن صورا طبيعية متميزة عن البلد على امتداد أكثر من مليوني كيلومتر مربع من التضاريس.







