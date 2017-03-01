 فرانس2 تستعد لتصوير وثائقي ضخم عن المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا | دولي

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات | دولي

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية | دولي

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية

مرة أخرى شاروجور يخلف كارثة حقيقية بصفرو | حوادث و حقوق

مرة أخرى '' شاروجور'' يخلف كارثة حقيقية بصفرو

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء | حوادث و حقوق

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء

لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه | بوليتيك

لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه

براغماتية ملك وقمة بحر ميت

فرانس2 تستعد لتصوير وثائقي ضخم عن المغرب

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 18:24 فرانس2 تستعد لتصوير وثائقي ضخم عن المغرب | مجتمع
فرانس2 تستعد لتصوير وثائقي ضخم عن المغرب
تستعد قناة فرانس2 الفرنسية تصوير وثائقي ضخم ، هو الأول من نوعه، حول تاريخ وجغرافية المغرب، خلال شهر يونيو القادم.

شوف تيفي

تستعد قناة فرانس2 الفرنسية تصوير وثائقي ضخم ، هو الأول من نوعه، حول تاريخ وجغرافية المغرب، خلال شهر يونيو القادم.


واقترح المراسل والمصور الصحفي، يان أرتوس برنار، على إدارة القناة، تصوير وثائقي كبير حول المغرب، ضمن السلسلة التي تبثها القناة الفرنسية الثانية '' نظرة من السماء''.

ومن المرتقب أن يتناول الوثائقي تاريخ وجغرافية المملكة، وقرر المخرج الفرنسي الاستعانة بخدمات الصحفي المرموق الفرنسي، المغربي الأصل علي بادو، في كتابة الوثائقي وفي إنتاج صوته.


وكانت نفس القناة قد بثت فيلما وثائقيا مماثلا عن الجزائر سنة 2015، تحت عنوان ‘‘ الجزائر...نظرة من السماء''، وكشف الفيلم لأول مرة عن صورا طبيعية متميزة عن البلد على امتداد أكثر من مليوني كيلومتر مربع من التضاريس.




‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فرانس 2 المغرب الوثائقي فيلم تاريخ المغرب الجغرافيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

الظلام يخرج ساكنة فاس للشوارع و هذه هي التفاصيل | مجتمع

الظلام يخرج ساكنة فاس للشوارع و هذه هي التفاصيل

انفراد وبالصور... بعد الشاب الذي فاجأ الملك بهدية على مائدة عشائه مهاجر مغربي آخر يروي لشوف تيفي أسرار لقائه بالملك بميامي بقلب أمريكا | مجتمع

انفراد وبالصور... بعد الشاب الذي فاجأ الملك بهدية على مائدة عشائه مهاجر مغربي آخر يروي ل''شوف تيفي'' أسرار لقائه بالملك بميامي بقلب أمريكا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة | بــووز
منذ 4 ساعات

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا | خارج البلاطو

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد | بــووز

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما | قنوات أخرى

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان | دولي
منذ 1 دقيقة

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.