عاجل وبالصورة.. البشير عبدو يكشف حقائق محنة ابنه سعد المجرد..ويسرد حقائق صادمة ﻿

نشر قبل قليل من يومه الأحد،الفنان البشير عبدو صورة له رفقة زوجته نزهة الركراكي، تدوينة طويلة، أوضح من خلالها أن حورا لهما سيبث ليلة اليوم ببرنامج ''أيتي بالعربي''.

"شوف تيفي"

نشر قبل قليل من يومه الأحد،الفنان البشير عبدو صورة له رفقة زوجته نزهة الركراكي، تدوينة طويلة، أوضح من خلالها أن حورا لهما سيبث ليلة اليوم ببرنامج "أيتي بالعربي".

وكتب البشير عبدو "ترقبونا هذا المساء على قناة MBC1 في برنامج ETبالعربي ، في حوار لنا بعد هذه الأزمة التي بدأت في الزوال شيئا ما الحمد لله و شكرا لكم على دعمكم و معايشتكم معنا نفس المحنة طيلة هذه المدة و الحمد لله على حب الناس لنا".