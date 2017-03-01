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بعد بلفقيه وأبو زيد...شبيبة الإتحاد الاشتراكي تهاجم لشكر

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 18:04 بعد بلفقيه وأبو زيد...شبيبة الإتحاد الاشتراكي تهاجم لشكر | بوليتيك
بعد بلفقيه وأبو زيد...شبيبة الإتحاد الاشتراكي تهاجم لشكر
بدأت دائرة الغضب تتسع داخل الإتحاد الاشتراكي، ضد كاتبه الأول ادريس لشكر؛ فبعد أن قرر عشرة قياديين بارزين قلب الطاولة على لشكر، خرجت قيادات داخل شبيبة الإتحاد الاشتراكي لتفتح بدورها النار على

 

شوف تيفي


بدأت دائرة الغضب تتسع داخل الإتحاد الاشتراكي، ضد كاتبه الأول ادريس لشكر؛ فبعد أن قرر عشرة قياديين بارزين قلب الطاولة على لشكر، خرجت قيادات داخل شبيبة الإتحاد الاشتراكي لتفتح بدورها النار على الكاتب الأول للحزب، وعلى منهجيته في تسييره.


وفي هذا الصدد، قالت شريفة لموير عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، إن الشبيبة الاتحادية أصبحت تدبر بـ'' عقلية المريد من طراز الشباب الذين يجيدون التنفيذ ولكنهم لا يجيدون خلق البوادر السياسية والإبداع''، مؤكدة أن المنظمة أضحت '' حلقة تابعة للقيادة ولا تتمتع بثقة الأعضاء ولا بمصداقية القواعد.''


وأضافت لموير، في تصريح لـ '' شوف تيفي''، أن الاتحاد مدعو اليوم، لـ'' نهج خط إبداعي يقطع مع عقد الماضي، عبر خلق رجة حزبية تنبني على أسس حداثية ديمقراطية، هذه الغاية تستوجب الحسم مع منطق التسويات والمبررات، لأن من فشل اليوم، هم القيادات الحالية، وليس الفكرة الاتحادية، التي تعتبر اليوم، أكثر من أي وقت سابق ، حاجة وطنية ملحة.''


وأوضحت أن '' سياسة التكتيكات التي تتغذى من التسويات الشخصية قد ضيعت علينا كاتحاديات واتحاديين فرصة تاريخية أفرزها الحراك، والقطع مع الثقافة الما قبل حداثية على المستوى التنظيمي، والتي شكلت عائقا دون طرح الأسئلة الكبرى من نحن و ماذا نريد و بأي مشروع يتم ذلك؟''


وزادت قائلة إن الإجابة على هذه الأسئلة هي '' الكفيلة بخلق حزب متجدد، حزب متصالح مع القوات الشعبية الحقيقية، مختلف المؤتمرات الاتحادية كان أساسها تسويات جعلت خطنا السياسي يقوم على ثقافة التكتيك السياسي وعلى أنصاف الحلول''، موضحة أن الإتحاد الاشتراكي في حاجة اليوم إلى '' خط اشتراكي، ينبني على تغيير جذري حقيقي وليس تغييرا سطحيا داخل حزب القوات الشعبية، وليس مجرد عملية تجميلية ترقيعية بقفازات من حرير وبأيادي مرتعشة مرتبكة، وهذا لا يمكّن من بناء حزب اشتراكي ديمقراطي حداثي قوي.'' على حد قولها.


وحول ظهور أصوات معارضة للكتابة الأولى لحزب الوردة، شددت على أن '' الحراك الذي يعيشه الاتحاد كي يكون حراكا حقيقيا ، يجب أن يكون ضمن سياق فهم اللحظة السياسية، وبأن تقوم قيادتنا السياسية بالإنصات لما يدور في المجتمع، لكي تتمكن من جعل الاتحاد أداة سياسية لبلورة تطلعات القوى التي باتت خارج العمل السياسي''، آملة أن يكون '' المؤتمر العاشر نقلة وتغييرا في العقليات وثورة من حيث الأدمغة، والقطع مع ممارسات الماضي، والوضوح القيمي الذي يقوم على اختيار سياسي واضح ومسؤول، بعيدا عن التمطيط.''

 



 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي لشكر الاتحاد الاشتراكي المغرب الشبيبة الاتحادية الكاتب الأول لحزب الوردة شريفة لموير

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