مثير وبالصورة..تضامنا مع المجرد: فنانة عربية مشهورة تقرر مقاطعة فرنسا. ﻿

أعلنت الممثلة المصرية رندة البحيري على حسابها الخاص بالانستغرام عن استعدادها لمقاطعة فرنسا والامتناع في السفر إليها في حال تبين أن الفنان المغربي سعد المجرد كان ضحية للفتاة الفرنسية.

"شوف تيفي"

أعلنت الممثلة المصرية رندة البحيري على حسابها الخاص بالانستغرام عن استعدادها لمقاطعة فرنسا والامتناع في السفر إليها في حال تبين أن الفنان المغربي سعد المجرد كان ضحية للفتاة الفرنسية.

وكتبت البحيري "بسم الله ما شاء الله. الحمدلله. سعد لمجرد أخيرا بره أسوار السجن. الف مبروك. و إن شاء الله البراءه جايه. و التعويض جاي و لو الست اللي رمت بلاها عليه دي طلعت نصابه. و هو طلع برئ. انا هفضل طول عمري مقاطعه البلد اللي إسمها فرنسا دي و عمري ما هروحها ابدا".