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انفراد وبالصور... بعد الشاب الذي فاجأ الملك بهدية على مائدة عشائه مهاجر مغربي آخر يروي ل''شوف تيفي'' أسرار لقائه بالملك بميامي بقلب أمريكا

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 17:44 انفراد وبالصور... بعد الشاب الذي فاجأ الملك بهدية على مائدة عشائه مهاجر مغربي آخر يروي لشوف تيفي أسرار لقائه بالملك بميامي بقلب أمريكا | مجتمع
انفراد وبالصور... بعد الشاب الذي فاجأ الملك بهدية على مائدة عشائه مهاجر مغربي آخر يروي ل''شوف تيفي'' أسرار لقائه بالملك بميامي بقلب أمريكا
بعد لقاء ''ياسين عميري'' رئيس نادي ''شباب أورلاندو'' بالملك محمد السادس في عشاء يوم الجمعة الماضي بميامي , التقى بالملك أيضا شاب مغربي آخر يدعى ''محمد صلاح الدين نجيب'' يعمل مديرا و مسيرا لشركة تعمل في


شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

بعد لقاء ''ياسين عميري'' رئيس نادي ''شباب أورلاندو'' بالملك محمد السادس في عشاء يوم الجمعة الماضي بميامي , التقى بالملك أيضا شاب مغربي آخر يدعى ''محمد صلاح الدين نجيب'' يعمل مديرا و مسيرا لشركة تعمل في مجال الالكترونيك مساء أمس السبت بمدينة ميامي جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية .

و ذكر''محمد صلاح الدين نجيب'' القاطن بمدينة ميامي منذ ما يزيد عن خمس سنوات , في اتصال هاتفي مع '' شوف تيفي '' , أنه و أثناء نزوله أمس السبت من درج الإقامة التي يسكن فيها , تفاجأ بالملك محمد السادس وهو بجانب مسكنه ، قبل أن يتجه الى الفندق الذي يقيم فيه الملك , و استرسل ''محمد صلاح '' قدمت التحية للملك وردها علي بصدر رحب حيث بدى ظريفا متواضعا مع جميع أبناء وطنه, و تجادبنا أطراف الحديث لحوالي 10 دقائق، حيث سألني عن مدة الإقامة التي قضيتها في أمريكا وعن العمل والحياة اليومية بإيجابياتها وسلبياتها، فضلا عن معاملة الأمريكيين للمغاربة، مؤكدا (محمد صلاح الدين) أن الملك شجعه بقوة على الإستمرار في عمله.

وعبر المهاجر المغربي في ذات التصريح لـ '' شوف تيفي '' عن سعادته وفرحه بلقاء الملك محمد السادس في مدينة ميامي، حيث التقط عدة صور حصرية رفقة العاهل المغربي في مقر إقامته في جو يسوده الحب والإحترام والتقدير، مبرزا أنه سيخلدها كذكرى لهذا الحدث الرائع.

يذكر أن الملك محمد السادس وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالضبط إلى ميامي شرق فلوريدا الخميس الماضي رفقة أسرته بعدما قضى أسبوعا كاملا بكوبا، وذلك من أجل اللقاء بالرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' لمناقشة عدة قرارات أهمها تطورات قضية الصحراء المغربية وتعيين مبعوث أممي جديد خلفا لـ''كريستوفر روس''.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ميامي دونالد ترامب شوف تيفي الولايات المتحدة الأمريكية محمد صلاح الدين

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