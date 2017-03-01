خطير..القرطاس في برشيد وها كيفاش حاصر الدرك الملكي أكبر مهرب بالمنطقة ﻿

تدخلت عناصر الدرك الملكي بحد السوالم أمس السبت بدوار الخيايطة (إقليم برشيد) لاعتقال أحد كبار المهربين، حسب السلطات المحلية بالإقليم.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تدخلت عناصر الدرك الملكي بحد السوالم أمس السبت بدوار الخيايطة (إقليم برشيد) لاعتقال أحد كبار المهربين، حسب السلطات المحلية بالإقليم.

وأوضحت السلطات أنه في الوقت الذي تم فيه تحديد مكان المهرب على مقربة من مسكنه، لاذ بالفرار وهو يطلق الرصاص من بندقية صيد.

وقد مكنت عملية تفتيش مسكنه، طبقا لتعليمات النيابة العامة، من حجز سيارة من نوع "رانج روفر" وأزيد من 4000 قنينة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع متأتية من التهريب، وكذا تحييد خمسة كلاب مطاردة في ملكيته.

ويتواصل البحث تحت إشراف النيابة العامة من أجل اعتقال الظنين، حسب المصدر ذاته.