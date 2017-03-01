فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي..فتاة خليجية تعرض نفسها على الفنان المغربي سعد المجرد بعد معانقته للحرية..وها شنو قالت ﻿

''شوف تيفي''
تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله فتاة قيل بأنها خليجية عرضت نفسها على الفنان المغربي سعد لمجرد بعد معانقته للحرية.
وقالت هذه الخليجية في هذا الفيديو ''مبروك سعد لمجرد على إخلاء السبيل ومبروك لكل المغرب العربي ولكل الناس اللي بيحبوك..وخلاص ما نبغى فرنسيات أنا موجودة''.
تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد المجرد، غادر سجن فلوري أول أمس الجمعة، عقب 6 أشهر قضاها عقب اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.
#ما_نبغا_فرنسيات— #كلنا_سعد_لمجرد ✌ (@FahmiAndaloussi) 15 avril 2017
من هذه التي تعرض جسمها ل #المعلم #سعد_لمجرد ؟#تحرش واضح #سعد_لمجرد#سعد_المحرد#saadlamjarred#شط_بحر_الهوى#et_بالعربي pic.twitter.com/qALVN2Hh3h
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