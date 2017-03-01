فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي..فتاة خليجية تعرض نفسها على الفنان المغربي سعد المجرد بعد معانقته للحرية..وها شنو قالت ﻿

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله فتاة قيل بأنها خليجية عرضت نفسها على الفنان المغربي سعد لمجرد بعد معانقته للحرية.

''شوف تيفي''

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله فتاة قيل بأنها خليجية عرضت نفسها على الفنان المغربي سعد لمجرد بعد معانقته للحرية.

وقالت هذه الخليجية في هذا الفيديو ''مبروك سعد لمجرد على إخلاء السبيل ومبروك لكل المغرب العربي ولكل الناس اللي بيحبوك..وخلاص ما نبغى فرنسيات أنا موجودة''.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد المجرد، غادر سجن فلوري أول أمس الجمعة، عقب 6 أشهر قضاها عقب اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.