عاجل..جريمة قتل بشعة بطلها شخص ملقب بالوحش ببرشيد..وهذه هي التفاصيل المروعة ﻿

اهتزت مدينة برشيد، اليوم الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب ملقب بـ ''الوحش''، أقدم على قتل شخص في عقده الخامس.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة برشيد، اليوم الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب ملقب بـ "الوحش"، أقدم على قتل شخص في عقده الخامس.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الجريمة، وقعت على مستوى حي بورحال، حيث دخل الضحية ومرتكب الجريمة في خلاف حاد تطور إلى معركة دموية بالأسلحة البيضاء، انتهت بقيام الشاب بتوجيه طعنة مميتة للخمسيني الذي سقط غارقا في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته أن مرتكب الجريمة الملقب بالوحش وفور ارتكابه للجريمة فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل الضحية إلى مستشفى الرازي التي لفظ بها أنفاسه الأخيرة.





