 عاجل...النتائج الأولية لإستفتاء توسيع صلاحيات رجب طيب أردوغان تتجه لصالحه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا | دولي

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات | دولي

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية | دولي

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية

مرة أخرى شاروجور يخلف كارثة حقيقية بصفرو | حوادث و حقوق

مرة أخرى '' شاروجور'' يخلف كارثة حقيقية بصفرو

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء | حوادث و حقوق

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء

لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه | بوليتيك

لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه

براغماتية ملك وقمة بحر ميت

عاجل...النتائج الأولية لإستفتاء توسيع صلاحيات رجب طيب أردوغان تتجه لصالحه

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 16:47 عاجل...النتائج الأولية لإستفتاء توسيع صلاحيات رجب طيب أردوغان تتجه لصالحه | دولي
عاجل...النتائج الأولية لإستفتاء توسيع صلاحيات رجب طيب أردوغان تتجه لصالحه
تتواصل في تركيا، عمليات فرز الأصوات، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.


شوف تيفي

تتواصل في تركيا، عمليات فرز الأصوات، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وظهرت نتائج أولية تشير إلى تقدم حققه الموافقون على تلك التعديلات، حيث قالت وسائل إعلام رسمية تركية إن نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية في تركيا بلغت 64 في المئة والمعارضين 35 في المئة بعد فرز 20 في المئة من الأصوات.

وقد شهدت صناديق الاقتراع، في عدد من الولايات التركية، اقبالا كبيرا، وسط تقارب في استطلاعات الرأي بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات، فيما إعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاستفتاء هو تصويت على مستقبل تركيا.

وتقضي التعديلات، وعددها 18 بإلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس سلطة وضع مسودة الميزانية، وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف على الوزارات دون موافقة البرلمان.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

التعديلات حالة الطوارئ صناديق الإقتراع تركيا الأردوغان شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان | دولي

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا | دولي

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات | دولي

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية | دولي

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة | بــووز
منذ 4 ساعات

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا | خارج البلاطو

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد | بــووز

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما | قنوات أخرى

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان | دولي
منذ 4 دقائق

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.