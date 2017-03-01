عاجل...النتائج الأولية لإستفتاء توسيع صلاحيات رجب طيب أردوغان تتجه لصالحه ﻿

تتواصل في تركيا، عمليات فرز الأصوات، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.



شوف تيفي



تتواصل في تركيا، عمليات فرز الأصوات، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.



وظهرت نتائج أولية تشير إلى تقدم حققه الموافقون على تلك التعديلات، حيث قالت وسائل إعلام رسمية تركية إن نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية في تركيا بلغت 64 في المئة والمعارضين 35 في المئة بعد فرز 20 في المئة من الأصوات.



وقد شهدت صناديق الاقتراع، في عدد من الولايات التركية، اقبالا كبيرا، وسط تقارب في استطلاعات الرأي بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات، فيما إعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاستفتاء هو تصويت على مستقبل تركيا.



وتقضي التعديلات، وعددها 18 بإلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس سلطة وضع مسودة الميزانية، وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف على الوزارات دون موافقة البرلمان.





