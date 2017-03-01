نشرة خاصة..طقس حار بعدد من المناطق بالمغرب يصل إلى 42 درجة إلى غاية الثلاثاء المقبل ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة خاصة تسجيل ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بعدد من مناطق البلاد ابتداءا من اليوم الأحد وإلى غاية الثلاثاء المقبل . و حسب المصدر نفسه ستتراوح درجات الحرارة

"شوف تيفي"



تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة خاصة تسجيل ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بعدد من مناطق البلاد ابتداءا من اليوم الأحد وإلى غاية الثلاثاء المقبل . و حسب المصدر نفسه ستتراوح درجات الحرارة اليوم الأحد ما بين 37 و41 درجة بكل من أوسرد وواد الذهب وبوجدور والعيون وطرفاية والسمارة وكلميم فيما ستتراوح ما بين 32 و36 بكل من أكادير انزكان وشتوكة- أيت ملول ومراكش والفقيه بن صالح وتاونات وسيدي قاسم ومولاي يعقوب .

وخلال يوم غد الاثنين يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 37 و42 درجة بكل من داخل أوسرد وواد الذهب وبوجدور والعيون وطرفاية وطانطان وكلميم وسيدي افني وتزينيت وشتوكة- آيت باها وأكادير وانزكان -ايت ملول وغرب تارودانت والسمارة وأسا الزاك.

كما ستتراوح خلال اليوم نفسه ما بين 32 و36 درجة في كل من مراكش وقلعة السراغنة واليوسفية والفقيه بن صالح وسطات وبرشيد والنواصر وبن سليمان والصخيرات وسيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة والعرائش ووزان ومولاي يعقوب والراشيدية وزاكورة. وستتراوح درجات الحرارة العليا يوم الثلاثاء المقبل ما بين 37 و42 درجة في كل من السمارة وطانطان وكلميم وسيدي افني وتزنيت وطاطا وشتوكة- ايت باها وأكادير وانزكان وأيت ملول وتارودانت وأسا الزاك وداخل الصويرة وأسفي ومراكش وقلعة سراغنة وسيدي بنور وسطات وبرشيد والنواصر وبن سليمان والخميسات وسيدي سليمان.

وخلال اليوم نفسه ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 34 و37 درجة بكل من شرق أوسرد وواد الدهب والعيون وطرفاية واليوسفية والفقيه بن صالح وبني ملال وخريبكة والجديدة وتمارة والصخيرات والرباط -سلا والقنيطرة والعرائش وسيدي قاسم ومكناس وفاس وصفرو ووزان ومولاي يعقوب والراشيدية وزاكورة.

ووفق النشرة الخاصة فإنه من المحتمل أن يستمر الطفس الحار يوم الأربعاء المقبل خصوصا بسوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والشياظمة وعبدة ودكالة والسايس والريف والشرق والجنوب الشرقي(الراشيدية وزاكورة وطاطا).



