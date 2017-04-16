بالصور...إعتصام ومبيت ليلي لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بأكادير طلبا لتحقيق وزاري ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بمدينة أيت ملول، دخلوا في إعتصام مرفوق بمبيت ليلي أمام إدارة المعهد منذ يوم الأربعاء الماضي طلبا للجنة تحقيق مركزية للوقوف على الخروقات

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" أن طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بمدينة أيت ملول، دخلوا في إعتصام مرفوق بمبيت ليلي أمام إدارة المعهد منذ يوم الأربعاء الماضي طلبا للجنة تحقيق مركزية للوقوف على الخروقات التي يعرفها المعهد.



وحسب مصدر من الطلبة المعتصمين، فمدير المعهد يرفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع المعتصمين، لإيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة، حيث أن الطلب الرئيسي للمعتصمين هو تقديم المدير لأجوبة قانونية عن رفضه إستقبال الجمعية الممثلة للطلبة والمرخصة من طرف وزارة الداخلية.



ووجه الطلبة المعتصمون نداءا لبرلمانيي مدينتي أكادير وإنزكان للضغط على وزارتي الفلاحة والتعليم العالي باعتبارهما المسؤولين عن المعهد، لتحقيق مطلب قانوني وبسيط وهو فتح تحقيق معمق حول ما وصفوه "بالخروقات داخل المعهد" المعول عليه تكوين أطر الدولة في القطاع الفلاحي.



