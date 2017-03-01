خطير .. بعد وفاة الطفلة ''إيديا'' بتنغير أيادي الاهمال تقتل سيدة بقلعة سراغنة ﻿

فجرت وفاة سيدة ستينية ضواحي قلعة سراغنة بحر الاسبوع الجاري , فضيحة جديدة في قطاع وزارة الصحة , بعد اتهام ابن السيدة المتهمة وزارة الصحة بالاهمال و التقصير نتجت عنه وفاة .



شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر





فجرت وفاة سيدة ستينية ضواحي قلعة سراغنة بحر الاسبوع الجاري , فضيحة جديدة في قطاع وزارة الصحة , بعد اتهام ابن السيدة المتهمة وزارة الصحة بالاهمال و التقصير نتجت عنه وفاة .



و أكد ''محفوظ'' ابن السيدة المتوفية, أن والدته التي تقطن بمنطقة ''العطاوية'' كانت قد تعرضت لـ''جلطة دماغية '' نقلت على اثرها الى مستشفى مدينة قلعة سراغنة , قبل أن يطلب من العائلة أخدها الى مدينة مراكش قصد تلقي العلاج , و يروي ''محفوظ أن والدته نقلت في سيارة إسعاف فارغة تفتقر الى أبسط شروط الاسعافات المتعارفة عليها دوليا , بدون سرير تفترش حديد سيارة الاسعاف هاته الى جانب مريض آخر و بحرارة جد مرتفعة , في مشهد تقشعر له الأبدان.



و أضاف ''محفوظ'' في حديثه لـ''شوف تيفي'' أن سيارة الإسعاف المتهالكة تعطلت على مستوى منطقة رأس العين الرابطة بين ''مراكش'' و '' قلعة سراغنة'' , مما دفعه الى قصد منطقة تسمى ''الجعيدات'' , من أجل جلب سيارة أخرى بعد مضي حوالي الساعة فارقت معها والدته الحياة متأثرة بآلامها .



و تأتي وفاة سيدة ''قلعة سراغنة'' أيام قليلة على وفاة الطفلة ''إيديا'' بإقليم تنغير، بسبب ما أسمي ''إهمالا طبيا''، خلف غضبا شعبيا كبيرا .