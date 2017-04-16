بالصورة..بعد معانقته الحرية: سعد المجرد يدلي بأول تصريح من قلب باريس ﻿

نشرت اليوم الأحد، صفحة برنامج ''أيتي بالعربي'' الفايسبوكية صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد، أعلنت من خلالها أن هذا الأخير سيظهر في حلقة ليلة اليوم.



"شوف تيفي"



نشرت اليوم الأحد، صفحة برنامج "أيتي بالعربي" الفايسبوكية صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد، أعلنت من خلالها أن هذا الأخير سيظهر في حلقة ليلة اليوم.

وظهر سعد المجرد في الصورة سعيدا جدا بعد معانقته للحرية، ما جعل المئات من النشطاء العرب يتفاعلون بكثافة مع صورة المجرد الحديدة ، مؤكدين انتظارهم بفارغ الصبر حلقة اليوم لمشاهدة "المعلم".



تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد المجرد، قام أمس السبت بجولة بباريس رفقة مجموعة من أصدقائه ووالديه نزهة الركراكي والبشير عبدو، وهي الجولة التي سيكشف برنامج "آيتي بالعربي" عن جميع تفاصيلها.



