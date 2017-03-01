''ضمير'' تطالب العثماني بإقرار ''العلمانية'' وتدعو إلى مراجعة قوانين الإرث ﻿

دعت حركة '' ضمير'' الحقوقية، حكومة سعد الدين العثماني، إلى المنع '' الواضح والصريح لاستعمال الدين، كمقدس مشترك، لأهداف حزبية وسياسية''، داعية الحركة نفسها في بلاغ توصلت '' شوف تيفي'' على نسخة منه، إلى

شوف تيفي



دعت حركة '' ضمير'' الحقوقية، حكومة سعد الدين العثماني، إلى المنع '' الواضح والصريح لاستعمال الدين، كمقدس مشترك، لأهداف حزبية وسياسية''، داعية الحركة نفسها في بلاغ توصلت '' شوف تيفي'' على نسخة منه، إلى القيام بمراجعة عامة للترسانة القانونية الوطنية وفي مقدمتها القانون الجنائي، من '' أجل ملاءمتها - في بنيتها وتصورها العام كما في موادها التفصيلية - مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي تلزم المغرب دستوريا.''



كما طالبت الحركة أيضا من حكومة العثماني، بمراجعة قوانين الإرث بما '' يضمن العدل والإنصاف لجميع فئات المجتمع، في ظل التحولات الاجتماعية التي تفرض على النساء تحمل مسؤوليات مهنية وعائلية وعمومية متصاعدة''،وأيضا '' مراجعة القوانين المتعلقة بالأسرة بما يمنع التعدد، ويضمن كرامة النساء.''



ومن جملة مطالب الحركة الحقوقية أيضا، '' وضع مخطط طويل الأمد للنهوض بالتعليم في مضامينه ومناهجه وطرق تنفيذه ومخرجاته بما يضمن شروط الكفاءة المهنية لتلاميذنا وطلابنا''، مؤكدة '' على التربية على قيم المواطنة والمسؤولية التي هي الحجر الأساس في كل بناء ديمقراطي''، و'' انتهاج سياسة إرادية في ميدان التشغيل، النهوض بالشأن الثقافي باعتباره عنصرا أساسيا لا ثانويا في السياسات التنموية مع ما يستتبع ذلك من ميزانيات وإمكانيات بشرية.''





