 ''ضمير'' تطالب العثماني بإقرار ''العلمانية'' وتدعو إلى مراجعة قوانين الإرث ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا | دولي

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات | دولي

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية | دولي

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية

مرة أخرى شاروجور يخلف كارثة حقيقية بصفرو | حوادث و حقوق

مرة أخرى '' شاروجور'' يخلف كارثة حقيقية بصفرو

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء | حوادث و حقوق

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء

لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه | بوليتيك

لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه

براغماتية ملك وقمة بحر ميت

''ضمير'' تطالب العثماني بإقرار ''العلمانية'' وتدعو إلى مراجعة قوانين الإرث

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 15:22 ضمير تطالب العثماني بإقرار العلمانية وتدعو إلى مراجعة قوانين الإرث | بوليتيك
''ضمير'' تطالب العثماني بإقرار ''العلمانية'' وتدعو إلى مراجعة قوانين الإرث
دعت حركة '' ضمير'' الحقوقية، حكومة سعد الدين العثماني، إلى المنع '' الواضح والصريح لاستعمال الدين، كمقدس مشترك، لأهداف حزبية وسياسية''، داعية الحركة نفسها في بلاغ توصلت '' شوف تيفي'' على نسخة منه، إلى

 

شوف تيفي


دعت حركة '' ضمير'' الحقوقية، حكومة سعد الدين العثماني، إلى المنع '' الواضح والصريح لاستعمال الدين، كمقدس مشترك، لأهداف حزبية وسياسية''، داعية الحركة نفسها في بلاغ توصلت '' شوف تيفي'' على نسخة منه، إلى القيام بمراجعة عامة للترسانة القانونية الوطنية وفي مقدمتها القانون الجنائي، من '' أجل ملاءمتها - في بنيتها وتصورها العام كما في موادها التفصيلية - مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي تلزم المغرب دستوريا.''


كما طالبت الحركة أيضا من حكومة العثماني، بمراجعة قوانين الإرث بما '' يضمن العدل والإنصاف لجميع فئات المجتمع، في ظل التحولات الاجتماعية التي تفرض على النساء تحمل مسؤوليات مهنية وعائلية وعمومية متصاعدة''،وأيضا '' مراجعة القوانين المتعلقة بالأسرة بما يمنع التعدد، ويضمن كرامة النساء.''


ومن جملة مطالب الحركة الحقوقية أيضا، '' وضع مخطط طويل الأمد للنهوض بالتعليم في مضامينه ومناهجه وطرق تنفيذه ومخرجاته بما يضمن شروط الكفاءة المهنية لتلاميذنا وطلابنا''، مؤكدة '' على التربية على قيم المواطنة والمسؤولية التي هي الحجر الأساس في كل بناء ديمقراطي''، و'' انتهاج سياسة إرادية في ميدان التشغيل، النهوض بالشأن الثقافي باعتباره عنصرا أساسيا لا ثانويا في السياسات التنموية مع ما يستتبع ذلك من ميزانيات وإمكانيات بشرية.''

 



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حركة ضمير العثماني القانون الجنائي الإرث حقوق الإنسان العلمانية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه | بوليتيك

لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه

العثماني يترأس أول مجلس حكومي لحسم الخلافات بين الأغلبية حول برنامجها الحكومي | بوليتيك

العثماني يترأس أول مجلس حكومي لحسم الخلافات بين الأغلبية حول برنامجها الحكومي

بعد بن كيران والعثماني...الرميد يستقبل شبيبة البيجيدي بالدار البيضاء | بوليتيك

بعد بن كيران والعثماني...الرميد يستقبل شبيبة ''البيجيدي '' بالدار البيضاء

بعد بلفقيه وأبو زيد...شبيبة الإتحاد الاشتراكي تهاجم لشكر | بوليتيك

بعد بلفقيه وأبو زيد...شبيبة الإتحاد الاشتراكي تهاجم لشكر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة | بــووز
منذ 3 ساعات

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا | خارج البلاطو

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد | بــووز

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما | قنوات أخرى

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع
منذ 14 دقيقة

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا | دولي

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.