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عبد الحق الخيام..100 من عناصر البوليساريو متورطون مع دولة ''الخلافة الإرهابية ''

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 15:21 عبد الحق الخيام..100 من عناصر البوليساريو متورطون مع دولة الخلافة الإرهابية | بوليتيك
عبد الحق الخيام..100 من عناصر البوليساريو متورطون مع دولة ''الخلافة الإرهابية ''
صرح عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية لفرانس24، عن توفر المكتب على معطيات تشير إلتحاق حوالي 100 إنفصالي من تندوف جنوب الجزائر ''بدولة الخلافة الإرهابية''.


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صرح عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية لفرانس24، عن توفر المكتب على معطيات تشير إلتحاق حوالي 100 إنفصالي من تندوف جنوب الجزائر ''بدولة الخلافة الإرهابية''.

وأضاف الخيام أن منطقة الساحل الإفريقي تعج بالنتظيمات الإرهابية وشبكات إجرامية متعددة، حيث أن خلق بؤرة للتوثر بالمنطقة سيسهل لامحالة بتواجد تنظيمات إرهابية.

وأكد الخيام في ذات الحوار أن المغرب هو الذي قدم لفرنسا المعلومة عن مكان تواجد ''أباعوض'' في مدينة ''سان دوني''، حيث أن ''اباعوض'' كان يخطط لضرب منطقة حساسة في باريس التي تتواجد بها جميع مصاريف ''أبناك'' فرنسا وهي ''la defense ''.

وصرح الخيام أن المغرب، يتبادل المعلومات الإستخباراتية مع حلفائه من الدول الغربية، وليس فقط مع فرنسا وبلجيكا، حيث ناشد الخيام المسؤولين الجزائريين أيضا إلى التعاون الأمني مع المملكة المغربية.


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