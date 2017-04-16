عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بالفقيه بن صالح..وهذا عدد القتلى ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين العيايطة وسيدي عيسى بالفقيه بنصالح، اليوم الأحد، حادثة سير مروعة، خلفت مقتل شخصين عقب انقلاب سيارة خفيفة.



"شوف تيفي"



شهدت الطريق الرابطة بين العيايطة وسيدي عيسى بالفقيه بنصالح، اليوم الأحد، حادثة سير مروعة، خلفت مقتل شخصين عقب انقلاب سيارة خفيفة.

وحسب مصادر محلية فإن سيارة خفيفة كان على متنها 4 أشخاص انقلبت للعديد من المرات بسبب السرعة، ما خلف مقتل اثنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة تم على إثرها نقلهم على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ما بين الحياة والموت.



وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادثة.



