عاجل...سقوط قتلى في تبادل لإطلاق النار داخل مؤسسة تعليمية ﻿

قتل شخصان وأصيب ثالث في تبادل لإطلاق النار بساحة مدرسة بها لجنة اقتراع في ديار بكر بجنوب شرق تركيا اليوم الأحد، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة روتيرز.





"شوف تيفي"



قتل شخصان وأصيب ثالث في تبادل لإطلاق النار بساحة مدرسة بها لجنة اقتراع في ديار بكر بجنوب شرق تركيا اليوم الأحد، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة روتيرز.



وأوضحت الوكالة البريطانية أن الاشتباك وقع في منطقة جيرميك الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترا شمال غربي المدينة. ونقل المصاب إلى بلدة سيوريك جنوبي تشيرميك.

وأضافت الوكالة أن السلطات التركية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة التي يقطنها غالبية من الأكراد مع بدء التصويت في استفتاء بشأن تعديلات دستورية ربما تمنح رئيس البلاد صلاحيات واسعة جديدة.



