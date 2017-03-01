صادم..قتلت زوجها في شهر العسل لأنه غير وسيم ﻿

جريمة قتل مروعة، جرت فصولها بالهند بطلتها شابة في عمر الزهور، أقدمت بعد أسبوع فقط من زواجها على قتل زوجها الشاب بطريقة بشعة لأنه غير وسيم.

"شوف تيفي"



جريمة قتل مروعة، جرت فصولها بالهند بطلتها شابة في عمر الزهور، أقدمت بعد أسبوع فقط من زواجها على قتل زوجها الشاب بطريقة بشعة لأنه غير وسيم.



وحسب وسائل إعلام عربية اليوم الأحد فإن الزوجة التي تبلغ من العمر 22 عاماً، كانت تكره زوجها الذي يعمل نحات أخشاب ويبلغ من العمر قيد حياته 25 عاما، بعدما قال لها أقاربها وأصدقاؤها إنه غير وسيم ولا يستحقها، بل تستحق أجمل منه، لتستغلّ أول جدال حدث بينهما حول الموضوع، وتنهي حياة زوجها في شهر العسل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الزوجة خرجت مباشرة بعد الجريمة وهي تصرخ وتدعي بأن شخصًا ما قد قتل زوجها، إلا أن تحقيقات الشرطة أكدت أنها هي التي قتلته ليتم اعتقالها .



