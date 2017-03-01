عبد الحق الخيام..400 مغربي قتلوا في بؤر التوتر عبر العالم خاصة في سوريا والعراق ﻿

كشف عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في حديث خاص على فرانس24، عن نجاح الخطوات الإستباقية للمركز في تفكيك الخلايا ''الإرهابية'' مصرحا بأن حوالي 1623 مغربي منخرطين مع الجماعات



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كشف عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في حديث خاص على فرانس24، عن نجاح الخطوات الإستباقية للمركز في تفكيك الخلايا "الإرهابية" مصرحا بأن حوالي 1623 مغربي منخرطين مع الجماعات المتطرفة في عدة بؤر للتوتر عبر العالم خاصة سوريا العراق وليبيا.



وأوضح الخيام عن تفكيك 43 خلية منذ بدء عملية المكتب المركزي الذي خرج إلى وجود بعد الإتفاق بين وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية، حيث أكد الخيام أن المملكة المغربية تعتمد على سياسة مندمجة تعتمد على الضربات الإستباقية ضد الخلايا المتطرفة، حيث أن المكتب يقوم بتفكيك الخلايا قبل مرورها لعمليات التنفيذ.



وأضاف الخيام في الحوار الذي أجري من مقر المكتب المركزي بسلا، أن عدد المغاربة العائدين من بؤر التوتر يبلغ 78 شخصا، والذين يتم إخضاعهم للتحقيق قبل عرضهم على النيابة العامة التي تتابعهم وفق القانون الذي يجرم الإلتحاق بالجماعات الإرهابية والمتطرفة.





