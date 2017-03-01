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انفراد...هذه هي أسرار ''الشوافة'' التي خططت لقصة الحب والغرام بين وفاء والمشتري قبل تنفيذ عملية القتل الغادرة ( تفاصيل مثيرة)

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 14:04 انفراد...هذه هي أسرار الشوافة التي خططت لقصة الحب والغرام بين وفاء والمشتري قبل تنفيذ عملية القتل الغادرة ( تفاصيل مثيرة) | مجتمع
انفراد...هذه هي أسرار ''الشوافة'' التي خططت لقصة الحب والغرام بين وفاء والمشتري قبل تنفيذ عملية القتل الغادرة ( تفاصيل مثيرة)
رقية أو ''مي رقية'' كما يحب ان يناديها بعض أبناء الحي هي المشعوذة التي برز إسمها مؤخرا ولاح في الأفق بعد مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس وصارت حديث العام والخاص وصار اسمها يتردد على كل لسان

شوف تيفي 



رقية أو ''مي رقية'' كما يحب ان يناديها بعض أبناء الحي هي المشعوذة التي برز إسمها مؤخرا ولاح في الأفق بعد مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس وصارت حديث العام والخاص وصار اسمها يتردد على كل لسان وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية ضلوعها في هذه الجريمة الشنيعة التي وصل صداها إلى خارج الحدود.

تفيد مصادرنا الخاصة أن منزل المشعوذة ''رقية'' لا يبعد إلا ببضعة أمتار عن سيارة التعليم التي تقع في ملكية المدعو هشام المشتري قاتل مرداس و المتهم الرئيسي في هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر واستأثرت باهتمام واسع من لدن الرأي العام الوطني الذي مازال متعطشا لمعرفة المزيد من المعطيات حول هذه الجريمة التي تتوفر فيها كل عناصر الإثارة من جنس و مال و عشق و رغبة في الإنتقام ، و هو ما جعلها مادة دسمة تتهافت عليها مختلف وسائل الأعلام .

و يبرز ذات المصدر أن المشعوذة '' رقية '' لعبت دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين وفاء زوجة البرلماني المقتول مرداس و النائب الرابع لمقاطعة سباتة ، هشام المشتري الذي كان يأتي بين الفينة و الأخرى إلى الحي من أجل إلقاء نظرة على مدرسة تعليم السياقة خاصته قبل أن يسقطا في شراك الحب والغرام والمحظور وفي أحد الأيام وقعت عين وفاء على المستشار الجماعي هشام عندما كانت بصدد الخروج من منزل المشعوذة ، فلم تخف إعجابها الشديد به وأسرت بذلك للمشعوذة التي تولت هذه المهمة ، ووعدتها بأنها ستقوم باللازم و تخبر المستشار بهذا الإعجاب ومن هنا بدأت الحكاية ، حكاية أولها عشق وغرام وخاتمتها قتل و انتقام.

ووفق المصدر ذاته فالمشعوذة لها باع طويل في مجال السحر و الشعوذة و التنجيم ، امتهنت الشعوذة منذ سنوات طوال ، وأردف نفس المتحدث أن للمشعوذة إبنة متزوجة في العشرينات من عمرها.

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