عاجل وبالفيديو..مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء محيحين في المحمدية..وها شنو واقع ﻿

نشرت بعض الصفحات الفايسبوكية قبل قليل من يومه الأحد، مقطع فيديو مثير، يظهر دخول مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في معركة خطيرة مع مجموعة من المواطنين بمدينة المحمدية.



"شوف تيفي"



نشرت بعض الصفحات الفايسبوكية قبل قليل من يومه الأحد، مقطع فيديو مثير، يظهر دخول مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في معركة خطيرة مع مجموعة من المواطنين بمدينة المحمدية.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن فصوله وقعت بحي النهضة بمدينة المحمدية، بسبب جدال نشب بسبب رغبة المهاجرين في اللعب بأحد ملاعب القرب.

تجدر الإشارة إلى أن حي النهضة بمدينة المحمدية، يضم إلى جانب مجموعة من الاحياء بمدينة الزهور تجمعات كبيرة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.



