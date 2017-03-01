 خاص...خلافا لبن كيران.. العثماني يغادر فِيلته و ينتقل للإقامة الخاصة برئاسة الحكومة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان | دولي

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا | دولي

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات | دولي

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية | دولي

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية

مرة أخرى شاروجور يخلف كارثة حقيقية بصفرو | حوادث و حقوق

مرة أخرى '' شاروجور'' يخلف كارثة حقيقية بصفرو

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء | حوادث و حقوق

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء

براغماتية ملك وقمة بحر ميت

خاص...خلافا لبن كيران.. العثماني يغادر فِيلته و ينتقل للإقامة الخاصة برئاسة الحكومة

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 13:30 خاص...خلافا لبن كيران.. العثماني يغادر فِيلته و ينتقل للإقامة الخاصة برئاسة الحكومة | بوليتيك
خاص...خلافا لبن كيران.. العثماني يغادر فِيلته و ينتقل للإقامة الخاصة برئاسة الحكومة
في خطوة مفاجئة، قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تغيير مقر سكناه نحو الفيلا الخاصة برئاسة الحكومة في حي الأميرات بطريق زعير بمدينة الرباط.


شوف تيفي

في خطوة مفاجئة، قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تغيير مقر سكناه نحو الفيلا الخاصة برئاسة الحكومة في حي الأميرات بطريق زعير بمدينة الرباط.

وحسب مقربين من سعد الدين العثماني، فالخطوة المفاجئة تأتي بعد التزايد الكبير للوفود التي ترغب في زيارة رئيس الحكومة، خاصة عمداء المدن وبرلمانييها باسم حزب العدالة والتنمية الذين يرغبون في زيارته لمطالبته بتخصيص إستثمارات عمومية إضافية للجماعات والمدن التي يشرفون على تسيرها.

وأضافت ذات المصادر، أن قرار العثماني المفاجئ الإنتقال لمنزل رئيس الحكومة، جاء بنصيحة من قيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير في الحكومة الحالية، حيث نصحه بالإنتقال بشكل رسمي لمقر رئاسة الحكومة، لتخفيف الضغط عليه واستقبال الوفود التي يرغب في مقابلتها بأريحية .

من جهة ثانية، كشف قيادي في حزب ''المصباح'' في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن العثماني صرح أمام برلمانيي الحزب بأنه يتعرض لضغوط كبيرة جراء عدد الزيارات التي تحرمه من العمل والإشتغال في منصبه الجديد، حيث أعطى العثماني رسائل للجميع بأنه سيقطع مع طريقة بن كيران الذي حول منزله الخاص كملحق لرئاسة الحكومة.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العثماني رئاسة الحكومة الضغط الخطوة المفاجئة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه | بوليتيك

لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه

العثماني يترأس أول مجلس حكومي لحسم الخلافات بين الأغلبية حول برنامجها الحكومي | بوليتيك

العثماني يترأس أول مجلس حكومي لحسم الخلافات بين الأغلبية حول برنامجها الحكومي

بعد بن كيران والعثماني...الرميد يستقبل شبيبة البيجيدي بالدار البيضاء | بوليتيك

بعد بن كيران والعثماني...الرميد يستقبل شبيبة ''البيجيدي '' بالدار البيضاء

بعد بلفقيه وأبو زيد...شبيبة الإتحاد الاشتراكي تهاجم لشكر | بوليتيك

بعد بلفقيه وأبو زيد...شبيبة الإتحاد الاشتراكي تهاجم لشكر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة | بــووز
منذ 4 ساعات

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا | خارج البلاطو

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد | بــووز

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما | قنوات أخرى

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان | دولي
منذ 6 دقائق

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.