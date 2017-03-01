خاص...خلافا لبن كيران.. العثماني يغادر فِيلته و ينتقل للإقامة الخاصة برئاسة الحكومة ﻿

في خطوة مفاجئة، قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تغيير مقر سكناه نحو الفيلا الخاصة برئاسة الحكومة في حي الأميرات بطريق زعير بمدينة الرباط.



شوف تيفي



في خطوة مفاجئة، قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تغيير مقر سكناه نحو الفيلا الخاصة برئاسة الحكومة في حي الأميرات بطريق زعير بمدينة الرباط.



وحسب مقربين من سعد الدين العثماني، فالخطوة المفاجئة تأتي بعد التزايد الكبير للوفود التي ترغب في زيارة رئيس الحكومة، خاصة عمداء المدن وبرلمانييها باسم حزب العدالة والتنمية الذين يرغبون في زيارته لمطالبته بتخصيص إستثمارات عمومية إضافية للجماعات والمدن التي يشرفون على تسيرها.



وأضافت ذات المصادر، أن قرار العثماني المفاجئ الإنتقال لمنزل رئيس الحكومة، جاء بنصيحة من قيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير في الحكومة الحالية، حيث نصحه بالإنتقال بشكل رسمي لمقر رئاسة الحكومة، لتخفيف الضغط عليه واستقبال الوفود التي يرغب في مقابلتها بأريحية .



من جهة ثانية، كشف قيادي في حزب ''المصباح'' في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن العثماني صرح أمام برلمانيي الحزب بأنه يتعرض لضغوط كبيرة جراء عدد الزيارات التي تحرمه من العمل والإشتغال في منصبه الجديد، حيث أعطى العثماني رسائل للجميع بأنه سيقطع مع طريقة بن كيران الذي حول منزله الخاص كملحق لرئاسة الحكومة.





