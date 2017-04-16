عاجل وبالصور..أول خروج إعلامي للفنان المغربي سعد المجرد بعد معانقته للحرية..شوفو شنو قال (كلمات مؤثرة) ﻿

نشر قبل قليل من يومه الأحد الفنان المغربي سعد المجرد على صفحته الرسمية بالفايسبوك تدوينة مؤثرة وطويلة، وجه من خلالها الشكر لعشاقه، طالبا منهم المسامحة لمعاناتهم الطويلة معه خلال اعتقاله.



"شوف تيفي"



نشر قبل قليل من يومه الأحد الفنان المغربي سعد المجرد على صفحته الرسمية بالفايسبوك تدوينة مؤثرة وطويلة، وجه من خلالها الشكر لعشاقه، طالبا منهم المسامحة لمعاناتهم الطويلة معه خلال اعتقاله.



وكتب المجرد في تدوينته " الحمد لله رب العالمين على كل حال ، سعادتي لا توصف برجوعي لوالدي و والدتي ثم لأهلي و أصدقائي و الجمهور الغالي الوفي الذي صمد معي منذ البداية . "سامحوني على التعب للي تعبتكم معايا" ، نفديكم بروحي يا جمهور ليس له مثيل

اشكر اخواني و اخواتي الفنانين الذين عاشو معي و مع اهلي كل لحظة مؤلمة، مهما شكرت لن أوفيكم جميعا حقكم ،الله يحفظكم من كل مكروه ،،،و شِعاري دائما هو #الله_الوطن_الملك".

تجدر الإشارة إلى أن آخر تفاعل للمجرد في صفحته الرسمية بالفايسبوك كان ساعات قليلة قبل اعتقاله شهر أكتوبر الماضي بعد اتهام فتاة فرنسية له بمحاولته اغتصابها وتعنيفها.



