انفراد..الفنانة أحلام لعبت دورا كبيرا في مساعدة المجرد ..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشف مهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أن الفنانة الإماراتية قدمت مساعدة كبيرة للفنان المغربي سعد المجرد الذي كان معتقلا بسجن فلوري بفرنسا.

"شوف تيفي"

كشف مهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس في اتصال له مع "شوف تيفي" أن الفنانة الإماراتية قدمت مساعدة كبيرة للفنان المغربي سعد المجرد الذي كان معتقلا بسجن فلوري بفرنسا.

ورفض مهدي بنكيران الكشف عن طبيعة هذه المساعدة قائلا "هاذ العمل "بينها وبين الله وميمكنش يتقال"، مضيفا "أحلام إنسانه رائعة وساعدت المجرد مساعدة كبيرة جدا ".

وكانت الفنانة أحلام، قد نشرت ليلة الجمعة تغريدة على حسابها، كشفت من خلالها أن المجرد ومباشرة بعد معانقتها للحرية ربط الاتصال بها، حيث كتبت " كم أسعدتني هذه المكالمة من ابني الغالي سعد_المجرد ادعوا له حبيبي هو الآن خارج السجن واسال الله ان يتمم عليه ويعود لبلده واهله بسلام يارب".



