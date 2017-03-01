 انفراد..الفنانة أحلام لعبت دورا كبيرا في مساعدة المجرد ..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان | دولي

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا | دولي

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات | دولي

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية | دولي

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية

مرة أخرى شاروجور يخلف كارثة حقيقية بصفرو | حوادث و حقوق

مرة أخرى '' شاروجور'' يخلف كارثة حقيقية بصفرو

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء | حوادث و حقوق

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء

براغماتية ملك وقمة بحر ميت

انفراد..الفنانة أحلام لعبت دورا كبيرا في مساعدة المجرد ..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 12:22 انفراد..الفنانة أحلام لعبت دورا كبيرا في مساعدة المجرد ..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
انفراد..الفنانة أحلام لعبت دورا كبيرا في مساعدة المجرد ..وهذه هي التفاصيل
كشف مهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أن الفنانة الإماراتية قدمت مساعدة كبيرة للفنان المغربي سعد المجرد الذي كان معتقلا بسجن فلوري بفرنسا.

"شوف تيفي"

 

كشف مهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس في اتصال له مع "شوف تيفي" أن الفنانة الإماراتية قدمت مساعدة كبيرة للفنان المغربي سعد المجرد الذي كان معتقلا بسجن فلوري بفرنسا.

ورفض مهدي بنكيران الكشف عن طبيعة هذه المساعدة قائلا "هاذ العمل "بينها وبين الله وميمكنش يتقال"، مضيفا "أحلام إنسانه رائعة وساعدت المجرد مساعدة كبيرة جدا ".

وكانت الفنانة أحلام، قد نشرت ليلة الجمعة تغريدة على حسابها، كشفت من خلالها أن المجرد ومباشرة بعد معانقتها للحرية ربط الاتصال بها، حيث كتبت " كم أسعدتني هذه المكالمة من ابني الغالي سعد_المجرد ادعوا له حبيبي هو الآن خارج السجن واسال الله ان يتمم عليه ويعود لبلده واهله بسلام يارب".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد المجرد أحلام مهدي بنكيران

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

تجول سعد لمجرد بشوارع باريس يثير فضول الفايسبوكيين المغاربة | ثقافة و فنون

تجول ''سعد لمجرد'' بشوارع باريس يثير فضول الفايسبوكيين المغاربة

مثير وبالفيديو.. سعد المجرد لن يكشف عن تفاصيل محنته الخطيرة بفرنسا..وها علاش | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو.. سعد المجرد لن يكشف عن تفاصيل محنته الخطيرة بفرنسا..وها علاش

بعد استرجاع أطفالها من زوج باطما.. منى السابر والدة حلا توجه رسالة مؤثرة إلى معجبيها عبر انستغرام ( صور) | ثقافة و فنون

بعد استرجاع أطفالها من زوج باطما.. منى السابر والدة حلا توجه رسالة مؤثرة إلى معجبيها عبر انستغرام ( صور)

بالفيديو..رسالة جد مؤثرة من سعد المجرد لجميع عشاقه: أحبكم من كل أعماق قلبي | ثقافة و فنون

بالفيديو..رسالة جد مؤثرة من سعد المجرد لجميع عشاقه: ''أحبكم من كل أعماق قلبي ''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة | بــووز
منذ 4 ساعات

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا | خارج البلاطو

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد | بــووز

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما | قنوات أخرى

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان | دولي
منذ 7 دقائق

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.