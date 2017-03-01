عبد الوهاب بلفقيه لـ ''شوف تيفي'': لشكر خان ''التعركيبة''ويستعين بمؤسسات الدولة'' باش يبقا بوحدو'' ﻿

في أول خروج إعلامي له، بعد أن قرر قلب الطاولة على الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر؛ قال عبد الوهاب بلفقيه القيادي الاتحادي بجهة كلميم واد-نون، إن لشكر خان عهد التعركيبة (عادة صحراوية

شوف تيفي



في أول خروج إعلامي له، بعد أن قرر قلب الطاولة على الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر؛ قال عبد الوهاب بلفقيه القيادي الاتحادي بجهة كلميم واد-نون، إن لشكر خان عهد التعركيبة (عادة صحراوية تعني قطع عرقوب البهيمة التي يؤتى بها هدية )، التي أتى به قاصدا بيته سنة 2012، رغبة في دعمه ليصير كاتبا أولا للوردة.



بلفقيه الذي يملك قاعدة جماهيرية واسعة بجهته، أكد وهو يتحدث لـ '' شوف تيفي''، أنه أوفى بوعده آنذاك، إلا أنه تبين بعد ذلك أن إدريس لشكر '' خان كل العهود''، وصار '' شخصا...تحكميا''.



وعن المراسلة التي وجهها لشكر لوزارة عبد الوافي لفتيت، يتبرأ فيها من بلفقيه كممثل للحزب بالجهة، أوضح الأخير هذه الخطوة تُبين أن الإتحاد الإشتراكي الذي كان يُعطي دروسا في التنظيم وفي الديمقراطية، وناضل من أجل استقلالية الأحزاب، أصبح يتزعمه '' شخص تحكمي، يريد أن يبقى على رأس الحزب بشتى الوسائل وأن يستعين بمؤسسات الدولة، باش يبقى بوحدو''، يقول بلفقيه.



وحول مشاركة حزب الوردة في حكومة سعد الدين العثماني، اقر بلفقيه أنه كان من أكبر المدافعين عن قرار المشاركة، بل إنه دعا إلى ضرورة مشاركة الحزب في الحكومة حتى قبل الانتخابات وقبل ظهور نتائج تشريعيات السابع من أكتوبر لأن '' الحزب ما بقاش قادر يبقا في المعارضة''.

ورغم دفاعه عن قرار المشاركة في حكومة العثماني ، إلا أنه في مقابل ذلك انتقد بلفقيه طريقة دخول الحزب إليها قائلا '' كنا مع قرار المشاركة، لكن ليس بالشكل الذي نراه اليوم''، معتبرا '' الحقائب التي حصل عليها الحزب فيها مس بمركز ومستواه'' ، مشيرا إلى أنه أثناء سير المفاوضات '' ماشي هادشي اللي كان قال لينا لشكر، غادي يحصل عليها الحزب من الحقائب وكان يبيع الوهم وهادشي اللي كاين مع كامل الأسف''.



يأتي خروج بلفقيه، بعد الاجتماع الذي عقده معارضين للكاتب الأول بمدينة كلميم، أمس السبت 15 أبريل، حضره عشرات الاتحاديين، الذين رفعوا شعار '' ارحل'' في وجه الكاتب الأول.







