انفراد.. بعد منح سعد المجرد السراح المؤقت: البشير عبدو مازال خايف من جلسة الثلاثاء..وهذه هي التفاصيل ﻿

أكد يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أن البشير عبدو عبر له عن تخوفه من جلسة الثلاثاء المتعلقة بقرار النيابة العامة للنظر في قرار قاضي الحريات منح



"شوف تيفي"



أكد يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال له مع "شوف تيفي" أن البشير عبدو عبر له عن تخوفه من جلسة الثلاثاء المتعلقة بقرار النيابة العامة للنظر في قرار قاضي الحريات منح ابنه سعد المجرد السراح المؤقت.

وأوضح الإدريسي أن البشير عبدو، كشف له عن القيام ببعض الإجراءات استعدادا لجلسة الثلاثاء التي ستجري فصولها صباحا بالمحكمة العليا بباريس.

وأضاف الإدريسي أنه طمأن البشير عبدو، وأكد له أن الجلسة ستكون في صالح ابنه سعد المجرد الذي سيعود معه إلى مقر إقامته بباريس.

وكان الإدريسي قد كشف لـ "شوف تيفي" أن مصادر من الهيئة العليا رفضت الكشف عن هويتها، أكدت له أن النيابة العامة ستؤيد قرار قاضي الحريات القاضي بمنح السراح المؤقت لسعد .



