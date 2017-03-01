 ''البسالة هادي'' ...سرقة أسلاك ربيع الخليع تتسبب مُجددا في شل وتأخير القطارات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا | دولي

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات | دولي

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية | دولي

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية

مرة أخرى شاروجور يخلف كارثة حقيقية بصفرو | حوادث و حقوق

مرة أخرى '' شاروجور'' يخلف كارثة حقيقية بصفرو

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء | حوادث و حقوق

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء

لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه | بوليتيك

لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه

براغماتية ملك وقمة بحر ميت

''البسالة هادي'' ...سرقة أسلاك ربيع الخليع تتسبب مُجددا في شل وتأخير القطارات

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 11:43 البسالة هادي ...سرقة أسلاك ربيع الخليع تتسبب مُجددا في شل وتأخير القطارات | مجتمع
''البسالة هادي'' ...سرقة أسلاك ربيع الخليع تتسبب مُجددا في شل وتأخير القطارات
أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن مجهولين، أقدموا، صباح يومه الأحد 16 أبريل 2017 حوالي الساعة الثالثة والربع صباحا، على سرقة 120 مترا من الأسلاك الخاصة بالإشارات ما بين محطة ''كازا بور'' وعين السبع،

شوف تيفي


أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن مجهولين، أقدموا، صباح يومه الأحد 16 أبريل 2017 حوالي الساعة الثالثة والربع صباحا، على سرقة 120 مترا من الأسلاك الخاصة بالإشارات ما بين محطة ''كازا بور'' وعين السبع، ما أثر سلبا على عملية تركيب هذه الإشارات على مستوى مثلث الدار البيضاء.

وأوضح مكتب محمد ربيع الخليع، في بلاغ صحفي له، أن سرقة الأسلاك المذكورة تسبب في شل وتأخير في حركة السير العادية لعدد من قطارات المسافرين.

وأضاف نفس المصدر أنه سيعمل على '' تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية، على مدار الساعة، من أجل إصلاح الإعطاب الناجمة عن التخريب، ليعود سير القطارات إلى طبيعته في أقرب وقت.''

وندد المكتب بمثل هذه الأعمال التي تؤثر سلبا على حركة القطارات وأمن المسافرين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب القطارات الخليع المكتب الوطني للسكك الحديدة اونسيف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

الظلام يخرج ساكنة فاس للشوارع و هذه هي التفاصيل | مجتمع

الظلام يخرج ساكنة فاس للشوارع و هذه هي التفاصيل

فرانس2 تستعد لتصوير وثائقي ضخم عن المغرب | مجتمع

فرانس2 تستعد لتصوير وثائقي ضخم عن المغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة | بــووز
منذ 4 ساعات

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا | خارج البلاطو

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد | بــووز

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما | قنوات أخرى

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان | دولي
منذ 5 دقائق

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.