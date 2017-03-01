''البسالة هادي'' ...سرقة أسلاك ربيع الخليع تتسبب مُجددا في شل وتأخير القطارات ﻿

أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن مجهولين، أقدموا، صباح يومه الأحد 16 أبريل 2017 حوالي الساعة الثالثة والربع صباحا، على سرقة 120 مترا من الأسلاك الخاصة بالإشارات ما بين محطة ''كازا بور'' وعين السبع،

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أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن مجهولين، أقدموا، صباح يومه الأحد 16 أبريل 2017 حوالي الساعة الثالثة والربع صباحا، على سرقة 120 مترا من الأسلاك الخاصة بالإشارات ما بين محطة ''كازا بور'' وعين السبع، ما أثر سلبا على عملية تركيب هذه الإشارات على مستوى مثلث الدار البيضاء.

وأوضح مكتب محمد ربيع الخليع، في بلاغ صحفي له، أن سرقة الأسلاك المذكورة تسبب في شل وتأخير في حركة السير العادية لعدد من قطارات المسافرين.

وأضاف نفس المصدر أنه سيعمل على '' تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية، على مدار الساعة، من أجل إصلاح الإعطاب الناجمة عن التخريب، ليعود سير القطارات إلى طبيعته في أقرب وقت.''

وندد المكتب بمثل هذه الأعمال التي تؤثر سلبا على حركة القطارات وأمن المسافرين.