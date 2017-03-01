حصري..من قلب باريس: هذا هو جديد الفنان المغربي سعد المجرد بعد معانقته الحرية ﻿

أكد يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان لـ ''شوف تيفي'' أن اتصالا هاتفيا جمعه بالفنان البشير عبدو، حيث أكد له هذا الأخير أن ابنه سعد المجرد بخير وهو في حالة نفسية وصحية جيدة بعد



"شوف تيفي"

أكد يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان لـ "شوف تيفي" أن اتصالا هاتفيا جمعه بالفنان البشير عبدو، حيث أكد له هذا الأخير أن ابنه سعد المجرد بخير وهو في حالة نفسية وصحية جيدة بعد معانقته للحرية.

وأضاف نفس المتحدث أن البشير عبدو، أكد له بأن فرحة جميع المقربين من سعد المجرد لا توصف بعد مغادرته لسجن فلوري وخاصة والدته نزهة الركراكي.

ومن جهة ثانية، أشار الإدريسي إلى أن سعد المجرد وبالرغم من تقيده بالتحرك في مساحة محددة بالقرب من محيط إقامته إلا أن المحيطين به استطاعوا تقديم الدعم النفسي والمعنوي له، مؤكدا في الوقت ذاته تتبع الجمعية لقضية "المعلم" والدفاع عنه في حال التأكد من وجود مؤامرة ضده.



