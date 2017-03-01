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وأخيرا..العثماني يضمن مساندة فريق ''المصباح'' لحكومته بالبرلمان

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 11:27 وأخيرا..العثماني يضمن مساندة فريق المصباح لحكومته بالبرلمان | بوليتيك
وأخيرا..العثماني يضمن مساندة فريق ''المصباح'' لحكومته بالبرلمان
تمكن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من ضمان دعم ومساندة أول كتلة نيابية داخل البرلمان، بعد اللقاء التواصلي الذي كشف فيه بعض كواليس المفاوضات الحكومية التي أنهت حالة البلوكاج الحكومي.

شوف تيفي


تمكن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من ضمان دعم ومساندة أول كتلة نيابية داخل البرلمان، بعد اللقاء التواصلي الذي كشف فيه بعض كواليس المفاوضات الحكومية التي أنهت حالة البلوكاج الحكومي.

وقال نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن سعد الدين العثماني إستطاع إمتصاص غضب البرلمانيين وتهديداتهم، مباشرة بعد إعلانه عن الإستمرار في الإصلاحات التي دشنها بن كيران خاصة إستمرار دعم الأرامل ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة.

وحسب ذات المصدر، فالكتلة النيابية للحزب ستصوت بجميع أعضائها على البرنامج الحكومي المنتظر عرضه بداية الأسبوع المقبل، حيث كشف العثماني خلال كلمته أمام البرلمانيين،أنه تدارك أخطاء عبد الإله بن كيران، لكون برنامجه الحكومي يحدد المدة الزمنية الخاصة بكل ورش.

ويأتي قرار الكتلة النيابية لحزب ''المصباح'' بدعم حكومة سعد الدين العثماني، بعد تصريحه أمام النواب البرلمانيين بأن القرارات التي سيتخذها ستكون بحضور وتنسيق مع القيادي في ''البيجيدي'' وزير الدولة وحقوق الإنسان مصطفى الرميد الذي يحظى بثقة غالبية برلمانيي حزب ''المصباح''.


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العثماني الكتلة البرلمانية غالبية الأعضاء البرنامج الحكومي شوف تيفي

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