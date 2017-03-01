و شهد شاهد من أهلها..بعد ''أهريش'' و ''الروخ'' ممثل مغربي مشهور يعترف ''الكاميرا الخفية مخدومة ومفبركة '' ﻿

اعترف الفنان المغربي ''محمد خيي'' بفبركة الكاميرا الخفية ''جار ومجرور '' التي كان قد شارك فيها في أحد شهور رمضان .

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

اعترف الفنان المغربي ''محمد خيي'' بفبركة الكاميرا الخفية ''جار ومجرور '' التي كان قد شارك فيها في أحد شهور رمضان .

و عبر ''خيي'' عن اعتذاره للجمهور المغربي , لما أسماه ''حادثة سير'' في مساره الفني في اشارة لمشاركته في تمثيل أطوار حلقة من حلقات الكاميرا الخفية و التي كان الجار فيها هو الفنان ''محمد الشوبي'' فيما كان ''المجرور'' هو ''محمد خيي'' , قائلا ''سمحو لنا الى شي مرة خربقنا شويا'' .

و أضاف ''خيي'' الذي حل ضيفا على برنامج حواري بأحدى القنوات الوطنية , أن الجمهور المغربي يميز بين الأعمال المفبركة و الأعمال الصادقة.

و كان الفنانان ''ادريس الروخ'' و ''بشرى أهريش'' قد أعترفا في وقت سابق بمشاركتهما في ثمثيل نفس الكاميرا الخفية ''جار و مجرور'' و الذي تبثها القناة الثانية ''دوزيم'' .

و بالرغم من الانتقادات التي وجهت لطاقم البرنامج طيلة السنوات الأخير الى أن القناة الثانية وافقت على عرضها مرة أخرى في رمضان المقبل حيث صورت عدد من الحلقات كان أبرزها حلقة مع نجوم الدراما التركية ''منار'' و كمال''.



