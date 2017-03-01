ديوان رئيس الحكومة العثماني ''يقلقل '' قادة حزب ''المصباح'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة سعد العثماني مازال لم يحسم في الأسماء التي ستشغل مناصب في ديوانه ومستشاريه التقنيين، خلافا لعبد الإله بن كيران الذي أعلن مباشرة بعد تعيينه رئيسا للحكومة عن إسم جامع

شوف تيفي





علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة سعد العثماني مازال لم يحسم في الأسماء التي ستشغل مناصب في ديوانه ومستشاريه التقنيين، خلافا لعبد الإله بن كيران الذي أعلن مباشرة بعد تعيينه رئيسا للحكومة عن إسم جامع المعتصم عضو الأمانة العامة للحزب كمدير للديوان.

وكشف مصدر مطلع أن سعد الدين العثماني، حسم في أربعة مستشارين تقنيين من بين الستة التي يمنحهم له القانون، بالإضافة إلى منصب ملحق للصحافة، الذي حصل عليه المكلف بمكتب تواصل العثماني منذ تعيينه كنائب برلماني.



وأضاف ذات المصدر، أن سعد الدين العثماني وجد صعوبة كبيرة في إيجاد كفاءات وأطر متخصصة في حزب العدالة والتنمية لتعيينهم كمستشارين تقنيين في ديوانه، حيث كلف العثماني شخصية من خارج حزب المصباح للبحث عن خبراء خاصة في الإدارة والتعليم العالي في حين سيحتفظ العثماني بمستشارين إثنين عملا في ديوان سلفه بن كيران.



وقال ذات المصدر، أن سعد الدين العثماني عرض على جامع المعتصم البقاء في منصبه كمدير لديوان رئيس الحكومة، لكنه رفض العرض لإنشغالاته الكثيرة في مناصب المسؤولية بمدينة سلا، ما دفع بالعثماني إلى البحث عن شخصية ثانية وهو البحث الذي مازال جاريا إلى حد اليوم.



وأوضحت ذات المصادر، أن عبد الإله بن كيران لجأ إلى الحرس القديم بحزب العدالة والتنمية لتعيينهم في ديوانه، فيما لازال ''القلق'' و''التخوف'' يسود وسط قادة حزب ''المصباح'' عن الأسماء وتوجهاتهم خاصة منصب مدير الديوان، الذي مازال العثماني مترددا في إعلان إسمه.





