صادم وبالفيديو.. مسخوط الوالدين كيسلخ في الأم والأب ديالو ﻿

نشرت العديد من المواقع السعودية اليوم الأحد، مقطع فيديو تحت عنوان ''شاب عاق يضرب أمه وأبوه''، يظهر شابا وهو يقوم بالاعتداء على والديه بطريقة بشعة.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من المواقع السعودية اليوم الأحد، مقطع فيديو تحت عنوان "شاب عاق يضرب أمه وأبوه"، يظهر شابا وهو يقوم بالاعتداء على والديه بطريقة بشعة.

وحسب موقع "بوابتي" السعودي فإن الواقعة، جرت فصولها أمام مستشفى الإيمان بحي المنصورة شارع إسلام أباد بمدينة الرياض، حيث اعتدى شاب على والديه المسنين لأسباب تبقى مجهولة.

وأطلق مجموعة من النشطاء على تويتر هشتاغ " شاب عاق يضرب أمه وأبوه بالرياض"، حيث عبر العديد منهم عن حزنهم الشديد وغضبهم من وقوع مثل هذا الحادث المؤلم.