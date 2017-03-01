فضيحة وبالفيديو.. قبل رمضان: شوفو العصير الاصطناعي اللي كيشربو المغارية ﻿

قبل أسابيع من حلول شهر رمضان الكريم والذي يقبل خلاله المغاربة بشكل كبير على ''العصير الاصطناعي''، تناقلت العديد من الصفحات المغربية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر طريقة تصنيع عصير

''شوف تيفي''

قبل أسابيع من حلول شهر رمضان الكريم والذي يقبل خلاله المغاربة بشكل كبير على ''العصير الاصطناعي''، تناقلت العديد من الصفحات المغربية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر طريقة تصنيع عصير الليمون.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان، حيث طالب الجميع المسؤولين عن مراقبة المواد الاستهلاكية بالتدخل قبل حلول رمضان وضبط جميع المواد الغدائية التي لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية والتي يتم تخزينها بكميات كبيرة قبل الشهر الكريم.

ومن جهة أخرى، طالب بعض النشطاء المسؤولين بالقيام بزيارات ميدانية لهذه المصانع للوقوف على الطريقة التي يتم بها صناعة المواد الغدائية، ومدى احترامها لشروط الجودة والسلامة الصحية.



