هام للمغاربة.. طقس حار يصل إلى 41 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الأحد، أن يكون الطقس حارا بالجنوب والسهول الشمالية والوسطى، فضلا عن تشكل ضباب وبعض السحب المنخفضة على السواحل خلال الليل والصباح.

"شوف تيفي"

رياضة / الطقس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الأحد، أن يكون الطقس حارا بالجنوب والسهول الشمالية والوسطى، فضلا عن تشكل ضباب وبعض السحب المنخفضة على السواحل خلال الليل والصباح.

كما يرتقب تشكل سحب ضعيفة غير مستقرة بعد الزوال بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، فيما ستكون السماء مغشاة بسحب من الأجواء العليا فوق معظم جهات البلاد.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي عموما بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 12 و18 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة سوس، وما بين 17 و22 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بباقي الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و27 درجة بالمرتفعات وجوار السواحل، وما بين 26 و30 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 30 و36 درجة بالسايس وداخل الغرب واللوكوس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وسوس والجنوب الشرقي، وما بين 36 و41 درجة بالأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، هادئا إلى هائج غرب البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية بين طرفاية وبوجدور وقليل الهيجان بباقي السواحل.