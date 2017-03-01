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عاجل..هذا هو مصير ولد شميشة قاتل صديقه بالبرنوصي بالبيضاء

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 09:21 عاجل..هذا هو مصير ولد شميشة قاتل صديقه بالبرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..هذا هو مصير ولد شميشة قاتل صديقه بالبرنوصي بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن الشرطة القضائية، تمكنت في الساعات الأولى من اليوم الأحد من إيقاف الملقب بـ ''ولد شميشة'' قاتل صديقه بحي البرنوصي بالبيضاء.


"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" أن الشرطة القضائية، تمكنت في الساعات الأولى من اليوم الأحد من إيقاف الملقب بـ "ولد شميشة" قاتل صديقه بحي البرنوصي بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن ولد شميشة تم العثور عليه داخل منزل خاله بالقرب من حي السلام بعد يومين من البحث ، عقب فراره مباشرة بعد ارتكابه للجريمة.

وجدير بالذكر أن المعني بالأمر، أجهز على صديقه أول أمس الجمعة عقب نقاش حاد نشب بينهما، بعد أن وجه له طعنة مميتة على مستوى البطن.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشرطة القضائية الصديق الجريمة

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