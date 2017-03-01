مؤلم..سجينة تضع حدا لحياتها بواسطة '' فولار'' بسجن أيت ملول ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن سجينة تبلغ من العمر 24 سنة وأم لطفل،وضعت حدا لحياته شنقا بواسطة ''الفولار'' الذي كانت ترديه داخل زنزانتها بسجن أيت ملول.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن سجينة تبلغ من العمر 24 سنة وأم لطفل،وضعت حدا لحياته شنقا بواسطة "الفولار" الذي كانت ترديه داخل زنزانتها بسجن أيت ملول.

وأعلنت إدارة السجن المحلي آيت ملول 2 عن إقدام السجينة (ل.ع)، النزيلة قيد حياتها بالمؤسسة السجنية المذكورة، على الانتحار شنقا بغرفتها، وذلك مساء يومه السبت 15 أبريل 2017.



وحسب بلاغ للمؤسسة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه كانت السجينة المتوفاة محكومة بخمسة أشهر سجنا نافذا من أجل حيازة مخدر الشيرا، والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء، حيث كانت تعاني من اضطرابات نفسية تناولت بسببها أدوية وصفتها لها طبيبة المؤسسة، في انتظار عرضها على طبيب مختص وفق موعد طبي سبق تحديد تاريخه.



وقد قامت إدارة السجن المحلي آيت ملول 2 بإبلاغ عائلة الراحلة وفق ما ينص عليه القانون، كما تقرر إجراء تشريح للجثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفق نص البلاغ.