في تحد صارخ للقوانين الدولية، جبهة البوليساريو تسطات وها أشنو دارت عاوتاني ﻿

يبدو أن قيادة البوليساريو تعيش لحظاتها الأخيرة ، وبما أنها بدأت تحتظر وتعيش حصارا دوليا، ببقائها بمنطقة الكركرات بالرغم من أن تقرير غوتيريس دعا الجبهة إلى الانسحاب من المنطقة بدون شروط مسبقة، فإن

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يبدو أن قيادة البوليساريو تعيش لحظاتها الأخيرة ، وبما أنها بدأت تحتظر وتعيش حصارا دوليا، ببقائها بمنطقة الكركرات بالرغم من أن تقرير غوتيريس دعا الجبهة إلى الانسحاب من المنطقة بدون شروط مسبقة، فإن هذه الجماعة الإنفصالية طوقت المنطقة بسياج من الحجارة والإطارات المستعملة على عرض ساحة المرور بين نقطة عبور "بيرغندوز" المغربية ونظيرتها من الطرف الآخر الموريتانية.

وكشفت مصادر موريتانية قبل قليل من يومه السبت أن السياج الجديد لا يسمح بمرور أكثر من سيارة واحدة نحو الطرف الموريتاني أو الطرف المغربي ويمكن البوليساريو من إحكام القبضة على العبور بشكل مطلق ، في تصرف غريب وتحد للقوانين الدولية، وتحد واضح لمطالب غوتيريس لهذه العصابات بالانسحاب الفوري من المنطقة التي تعتبرها الأمم المتحدة منطقة عازلة.