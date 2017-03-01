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الحمى القلاعية تجتاح الجزائر وترقب يسود في المغرب وهذا ما تم تقريره

بتاريــخ : 16 أبريل 2017 / 03:28 الحمى القلاعية تجتاح الجزائر وترقب يسود في المغرب وهذا ما تم تقريره | دولي
الحمى القلاعية تجتاح الجزائر وترقب يسود في المغرب وهذا ما تم تقريره
أصبح الوضع خطيرا بعد أن تأكد أن الحمى القلاعية عادت مرة أخرى إلى الجزائر، حيث أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم السبت، أن المغرب اتخذ إجراءات وقائية من أجل حماية القطيع

شوف تيفي + و م ع

أصبح الوضع خطيرا بعد أن تأكد أن الحمى القلاعية عادت مرة أخرى إلى الجزائر، حيث أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم السبت، أن المغرب اتخذ إجراءات وقائية من أجل حماية القطيع الوطني على إثر عودة ظهور العديد من بؤر الحمى القلاعية للأبقار بالحزائر .

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أنه "على إثر عودة ظهور العديد من بؤر الحمى القلاعية للأبقار، التي أعلنت عنها السلطات البيطرية الجزائرية في بعض ولايات البلاد بسبب فيروس "سيروتيب أ"، اتخذ المغرب على الفور الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل حماية القطيع الوطني".

وتتمثل هذه الإجراءات في تعزيز المراقبة الصحية للقطيع الوطني لحمايته من هذا المرض، خاصة على مستوى مناطق حدودية، مع تدخل المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والبيطريين الخواص بتعاون مع السلطات المحلية، حيث تم إبلاغ السلطات المحلية للأقاليم المجاورة من أجل تعزيز مراقبة الحدود، للحيلولة دون دخول حيوانات ومنتجاتها بشكل غير القانوني.
كما سيقوم بمنع استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية من أصل حيواني والأعلاف انطلاقا من هذا البلد، والعمل على التشخيص السريع لهذا المرض في حالة الشك، واقتناء اللقاح في أقرب وقت ممكن، بهدف القيام بحملة وطنية لتلقيح القطيع الوطني ضد فيروس "سيروتيب أ".

هذا وقد تم إحداث خلية لليقظة على مستوى المكتب لتأمين التتبع اليومي للمرض وتطوره في البلدان المجاورة.

من جهة أخرى، خلص المصدر إلى أن المكتب الوطني يحرص على طمأنة الرأي العام بأن الوضع الصحي للقطيع الوطني جيد و بأنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالحمى القلاعية في المغرب.

‫شوف تيفي

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بلاغ مرض الحمى القلاعية الجزائر

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