بعد الكوكايين القوي الذي تم حجزه في طنجة، حشيش خطير كاد يدخل اسبانيا وها فين لقاوه ﻿

حجزت مصالح الأمن اليوم السبت بمطار أليكانتي إلتشي نوعا جديدا من القنب الهندي الصناعي أقوى ب80 مرة من القنب الهندي التقليدي.

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حجزت مصالح الأمن اليوم السبت بمطار أليكانتي إلتشي نوعا جديدا من القنب الهندي الصناعي أقوى ب80 مرة من القنب الهندي التقليدي.

وأوضح بلاغ صادر عن الحرس الاسباني أن المخدرات كانت مخبأة في علب للقهوة قادمة من هونغ كونغ، حيث تم القبض على الأشخاص الذين كانت موجهة إليهم الشحنة، وهما رجلان من جنسية إنجليزية يبلغان من العمر 36 و37 سنة، يقيمان في إل كامبيو، قرب أليكانتي، اللذين وجهت لهما تهمة تهديد الصحة العامة.

يأتي هذا في الوقت الذي حجزت فيه المصالح الأمنية بميناء طنجة المتوسط، صباح أمس الجمعة، حاوية لنقل السلع قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية، تبين بعد تفتيشها أن حاملة لمواد مشبوهة اتضح أنها كوكايين، الذي يعد أحد أنواع المخدرات القوية.



