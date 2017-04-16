بالصورة..بعد معانقته الحرية..أسرة سعد لمجرد تحتفل بعيد ميلاد '' لمعلم '' بعد أسبوع على مروره ﻿

شوف تيفي:
بعد تزامن عيد ميلاده يوم 7 أبريل الماضي و هو داخل سجن فلوري بباريس،لم تغفل عائلة سعد لمجرد و أصدقائه المقربين بانتهاز فرصة خروجه من سجن فلوري ليحتفلوا بالمعلم بعيد ميلاده.
و قد ظهر مساء يومه السبت لمجرد و هو يقطع قالب كعكته إلى جانب والديه الفنانين نزهة الركراكي و البشير عبدو اللذان عادت لهما الابتسامة بعودة ابنهما المدلل .
و بعد ظهوره في مجموعة من الفيديوهات والصور، نشر مجموعة من عشاق المجرد صورا أخرى ظهر بها المعلم سعيدا جدا بمعانقة الحرية والعودة إلى والديه وأصدقائه.
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