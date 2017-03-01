صــادم: مصادر من عائلة خطيب مريم سعيد:ثري سعودي كان كايصيفط ليها 6 المليون شهريا فالحساب ديالها و شاري ليها دار فمارينا أكادير..حقائق جديدة ﻿

كشفت مصادر موثوقة من داخل عائلة الخطيب السابق للإعلامية مريم سعيد،أن الأخيرة كانت تستفيد من راتب شهري من ثري سعودي يحوله لها عبر حسابها الخاص.

شوف تيفي: م غطاس

كشفت مصادر موثوقة من داخل عائلة الخطيب السابق للإعلامية مريم سعيد،أن الأخيرة كانت تستفيد من راتب شهري من ثري سعودي يحوله لها عبر حسابها الخاص.

و قالت مصادرنا،التي استنكرت الطريقة التي تتكلم بها مريم عن خطيبها السابق وسط زميلاتها و في الإعلام،إن المبلغ الذي تتوصل به مريم سعيد محدد في 6 ملايين شهريا تتوصل به عبر حسابها البنكي.

و بالإضافة إلى ذلك،كشفت ذات المصادر،أن شقة تقع على مارينا أكادير سجلها ذات الثري باسمها بمدينة أكادير.

إلى ذلك قالت مصادرنا القريبة جدا من خطيب مُقدمة إيتي بالعربي، إن السبب الحقيقي وراء انفصال كريم عن مريم يعود لعثور الأخير على حقيبة سوداء داخل شقتها تحتوي على مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى شروطها قبل عقد القران.



و تقول مصادرنا، إن الشك استدعى كريم للاستفسار عن مصدر كل تلك الأموال، ما دفعه للتحري و مواجهة خطيبته بما وصل له ليكتشف في الأخير أن مصدر كل تلك الأموال " لثري سعودي كانت تربطه بمريم علاقة وصفتها مصادرنا "بالمشبوهة".

و هو ما يفسر التدوينة التي كان قد نشرها كريم عبر حسابه بالانستغرام عندما عبر عن أسفه الشديد، موضحا أن السبب الرئيسي الذي دفعه إلى إلغاء زفافه يعود إلى أمور تتعلق بـ "الأخلاق "