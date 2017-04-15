 بالصورة.. بعد خروج سعد لمجرد من سجن فلوري، الفنان البشير عبدو مازال فرحان وها أشنو قال ﻿
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بالصورة.. بعد خروج سعد لمجرد من سجن فلوري، الفنان البشير عبدو مازال فرحان وها أشنو قال

بتاريــخ : 15 أبريل 2017 / 23:28 بالصورة.. بعد خروج سعد لمجرد من سجن فلوري، الفنان البشير عبدو مازال فرحان وها أشنو قال | ثقافة و فنون
بالصورة.. بعد خروج سعد لمجرد من سجن فلوري، الفنان البشير عبدو مازال فرحان وها أشنو قال
فرحة والدي المجرد بابنهم لا تزال سارية المفعول، رغم كل ما يخالجهم من خوف وترقب فيما سيحدث بعد هذه الفرحة الكبيرة التي تلقياها في أوج احتياجهما لها، وكلنا نعرف مدى قوة الارتباط الذي يجمع نزهة

شوف تيفي: عبداللطيف السكارجي

فرحة والدي المجرد بابنهم لا تزال سارية المفعول، رغم كل ما يخالجهم من خوف وترقب فيما سيحدث بعد هذه الفرحة الكبيرة التي تلقياها في أوج احتياجهما لها، وكلنا نعرف مدى قوة الارتباط الذي يجمع نزهة الركراكي والبشير عبدو بابنهما الوحيد سعد لمجرد، وهو المدلل رقم 1، رغم وجود أخ له بإنجلترا لم يظهر له أثر منذ اعتقال لمعلم.

البشير عبدو لا زال يشارك جمهوره وجمهور لمجرد فرحته العارمة بخروج ابنه ولو بسراح قيل عنه مؤقت، لكن فانز الفنانين الثلاثة نزهة والبشير وسعد يريدونه سراحا نهائيا، في انتظار ما سيجود به لمعلم داخل الساحة الفنية المغربية وما ستجود به نزهة الركراكي في مسرحيتها الجديدة وما سيصدره البشير بعد بداية انقشاع ضباب هذه الصدمة التي نخرت قوى الوالدين وأغضبت جمهور المعلم العريض.

وفي تدوينة مسائية كتبها البشير قبل قليل مصحوبة بفيديو سعد وهو يرقص على آلة "ساكسو" المثيرة وسط باريس، قال فيها "سعد ولدي العزيز يعانق الحرية بفضل دعمكم ومساندتكم ودعواتكم الصادقة، حفظكم الله جميعا من كل مكروه . البشير عبدو"...

إنها تدوينة تحمل الكثير من الحب والشكر على الجميل الذي قدمه جمهور لمجرد من مساندة لم تتوقف طيلة ستة أشهر متواصلة، كان فيها الاستياء والغضب والترقب مسيطرا على الموقف، إلى أن جاء الفرج وعاد لمجرد إلى أحضان والديه الدافئة، ونحن بدورنا نتمنى لهم كامل السعادة وأن تكون آخر الأحزان والصدمات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سعدلمجرد البشيرعبدو نزهةالركراكي باريس فرنسا

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