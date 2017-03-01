جريمة قتل بشعة تهز تاونات وها أشنو وقع ﻿

شوف تيفي. سارعت عناصر الدرك الملكي بجماعة بوعادل بإقليم تاونات للبحث عن جاني، اعتدى بالسلاح الأبيض على صديقه وشرملته بطريقة بشعة مساء أمس الجمعة.

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سارعت عناصر الدرك الملكي بجماعة بوعادل بإقليم تاونات للبحث عن جاني، اعتدى بالسلاح الأبيض على صديقه وشرملته بطريقة بشعة مساء أمس الجمعة.

وكشفت مصادر محلية أن الجاني فر هاربا بعد أن أجهز على صديقه، وتركه غارقا في دمائه ، حيث يتم البحث عنه بعد أن تم تحديد هويته.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجاني وجه لصديقه سبع طعنات، بعد أن نشب خلاف بينهما تحول لسب وشتم، وبسببه وقعت الواقعة المروعة.