مصدر من عائلة خطيب مريم سعيد السابق: الإعلامية ديالنا بْغات دير هاذ الزواج صفقة تجارية وها كيفاش عقنا بيها ﻿

''صفقة تجارية ..'': هكذا وصف مصدر جد مقرب من عائلة كريم ظريف الخطيب السابق للإعلامية مريم سعيد، زواج الكوبل المغربي قبل فشله في حديث خاص كشف من خلاله عن الأسباب التي عجلت بفك هذا الزواج.

شوف تيفي: م غطاس



"صفقة تجارية ..": هكذا وصف مصدر جد مقرب من عائلة كريم ظريف الخطيب السابق للإعلامية مريم سعيد، زواج الكوبل المغربي قبل فشله في حديث خاص كشف من خلاله عن الأسباب التي عجلت بفك هذا الزواج.



و قالت ذات المصادر، اليوم السبت في حديثها لـ"شوف تيفي"، أن مريم سعيد لم تتعامل بشكل جيّد مع والدة خطيبها بعدما طالبت بشروط غريبة قبل عقد قرانها و المتمثلة كما سبق وأشرنا له في المبلغ الكبير للمهر مع عدم تدخل الخطيب في عمل و سفريات الإعلامية التي تقوم بها ،لتتدخل الأم قائلة في جلسة عشاء جمعت العائلتين :"واش أبنتي كاديري صفقة تجارية ولا باغا تزوجي لتجيبها مريم بالقول أنا ماكنعرفكش كنعــرف غير كريم بلا مدخلي فهاذ الأمور..".



و كانت مريم قد اشترطت الحصول على مبلغ 300 مليون سنتيم كـمهر و مؤخر الصداق حددته في 900 مليون سنتيم.



و بعد هذا النقاش الذي جاء بعد مجموعة من التراكمات من بينها عثور كريم على حقيبة سوداء تضم مبلغا ماليا كبيرا حصلت عليه حسب ذات المصادر، من رجل سعودي ثري،قرر كريم الانسحاب و فك ارتباطه بمريم سعيد.



و كانت مقدمة إيتي بالعربي قد فاجأت قبل أسبوعين جمهورها برسالة عبر حسابها بالانستغرام تخبرهم " أنها انفصلت عن خطيبها حيث كتبت "الحمد لله على فضله ورحمته، أعلن إلغاء مشروع الخطوبة بشكل نهائي وفسخ الخطوبة رسميا"، وتابعت "الحمد لله على قضائه وقدره . على نياتكم ترزقون".